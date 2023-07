Khoảng 21h tối 12/7, tại khu vực núi Bàu, xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), ngọn lửa bùng phát dữ dội, uy hiếp nhà dân dưới chân núi.

Tại đây, trước đó thời tiết nắng to, thực bì dày và gió thổi mạnh nên khi có cháy đã bùng phát dữ dội. Lực lượng chữa cháy buộc phải phát 2-3 đường băng cản lửa nhưng đám cháy vẫn tiến sát khu vực dân cư.

Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh L.A

Lực lượng chức năng ở Nghệ An đã huy động hàng nghìn người tham gia dập lửa, đồng thời tiến hành sơ tán để bảo vệ, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngọn lửa uy hiếp nhà dân dưới chân núi. Ảnh L.A

Đến khuya ngày 12/7, thông tin từ UBND huyện Nam Đàn cho biết, ngọn lửa vẫn đang bùng phát dữ dội. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy rừng.

"Chúng tôi đang huy động 3.000 người gồm quân sự, kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ và người dân để khống chế ngọn lửa", ông Sơn nói.

Cháy rừng nhìn từ trên cao. Ảnh Nguyễn Trung Kiên

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, khu vực cháy ở là vùng thung lũng, đường đi hết sức nguy hiểm. Trời tối, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến công tác chữa cháy rất khó khăn.

Hơn 22h30, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Ảnh D.H

Lãnh đạo UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết, thời điểm này, đã phát sinh 3 khu vực cháy lớn nhưng việc dập lửa hết sức khó khăn.

"Hiện chưa thể thống kê được bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng nhưng tinh thần chỉ đạo chung là ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân", lãnh đạo xã Thượng Tân Lộc nói.

Theo đánh giá của lãnh đạo xã Thượng Tân Lộc, đây là vụ cháy rừng lớn nhất trên địa bàn nhiều năm trở lại đây. Khu vực cháy gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất của người dân.

Được biết, những ngày qua, tại Nghệ An xảy ra nắng nóng kéo dài, nhiệt độ phổ biến từ 35 độ C đến 38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, độ ẩm thấp.