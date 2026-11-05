Lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Đến 12h50, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường.

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Vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên.
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Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.
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Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

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