Ngày 14/11, UBND xã Thác Bà (Lào Cai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại trường mầm non. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trong phòng kế toán của trường.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: V.Đ

Cụ thể, vào hồi 19h50 ngày 13/11, tại thôn Trung tâm, xã Thác Bà, xảy ra vụ cháy tại Trường mầm non Bạch Hà (tên cũ trước khi sáp nhập là Trường mầm non xã Yên Bình).

Ngay sau đó, UBND xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự cơ sở tham gia chữa cháy. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, ngoài các đồ dùng và tài liệu bị cháy, công an xã phát hiện một thi thể trong phòng kế toán của trường, thi thể bị cháy đen. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Triệu Thị N. (36 tuổi), kế toán của Trường mầm non Bạch Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.