Một con tàu đang neo đậu tại cảng Phước Tỉnh, xã Long Hải (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực.

Đến gần 14h chiều 10/11, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TPHCM đã cơ bản khống chế được vụ cháy và đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11h cùng ngày, một chiếc tàu lớn đang neo đậu tại cảng Phước Tỉnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường tìm cách ứng cứu nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao.

Hiện trường vụ cháy tàu, khỏi lừa bao trùm. Ảnh: FB Luật Võ

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau một thời gian ứng cứu, đám cháy cơ bản được khống chế.

Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, con tàu bị lửa thiêu rụi, hư hỏng phần lớn. Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.