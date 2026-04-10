Chiều 10/4, lãnh đạo UBND xã Cát Tiến (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại nhà bà Trần Thị Đức (SN 1966, thôn Chánh Hóa) nên hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân tổ chức dập lửa. Sau khi khống chế đám cháy, kiểm tra bên trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong.

Các nạn nhân gồm bà Trần Thị Đức; con gái là Trần Thị Cao và hai con trai sinh đôi của bà Cao, đang học lớp 9.

Hiện, Công an xã Cát Tiến phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.