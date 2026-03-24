Chiều 21/3, vụ cháy tại nhà bà Mai Thị Nghi ở thôn 5, xã Chư Sê (Gia Lai) đã cướp đi sinh mạng hai cháu nội của bà là P.M.P.T. (7 tuổi) và P.M.P.L. (5 tuổi). Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm con phố, ai nấy đều nghẹn ngào, thương xót trước sự ra đi của hai chị em còn quá nhỏ.

Căn phòng nơi ngọn lửa bùng phát. Ảnh: Trần Hoàn

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Lương Hồng (SN 1989), hàng xóm của bà Nghi, kể lại anh là người đầu tiên tiếp cận hiện trường và nhiều lần liều mình lao vào đám cháy tìm cách cứu các cháu.

Chiều hôm xảy ra vụ việc, anh Hồng đang ngồi trước cửa hàng thì thấy hai thanh niên chạy xe máy ngang qua, chỉ tay vào căn nhà bên cạnh, hô lớn: “Cháy nhà, cháy nhà”.

Nghe vậy, anh lập tức chạy sang. Lúc này, khói đã bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà của bà Nghi. Tuy nhiên, cửa phòng khách phía trước bị khóa trái do đang cho người khác thuê để buôn bán nên không thể vào.

Anh liền chạy sang con hẻm nhỏ bên hông nhà thì thấy cánh cửa lùa khép hờ. Nhìn vào trong, anh thấy bà Nghi cùng cháu trai đang hoảng loạn giữa làn khói dày đặc. Không chần chừ, anh kéo mạnh cửa, nhanh chóng đưa hai bà cháu ra ngoài.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cánh cửa này bị khóa trái từ bên trong nên không thể tiếp cận từ phía phòng khách. Ảnh: Trần Hoàn

Vừa ra khỏi căn nhà ngập khói, bà Nghi hốt hoảng kêu lên: “Trong nhà còn hai đứa nhỏ”, rồi định quay vào cứu cháu nhưng anh Hồng vội ngăn lại.

Sau đó, anh lao thẳng về phía căn phòng nơi hai cháu gái đang mắc kẹt. Tuy nhiên, mới tiến được vài bước, khói và hơi nóng đã khiến anh ngộp thở: “Trong nhà khói đặc quánh, hơi nóng của lửa táp vào mặt bỏng rát. Tôi cố tiến vào nhưng không thể chịu nổi nên phải chạy ra ngoài để thở”, anh Hồng nói.

Không tiếp cận được từ phía sau, anh vội chạy về lấy máy cắt để phá khóa cửa chính, hy vọng mở được lối vào từ phía trước. Thế nhưng, khi cắt được khóa và mở cửa ngoài, anh phát hiện lối vào khu vực cháy bị chặn bởi một cánh cửa khác đã bị khóa trái từ bên trong.

Không bỏ cuộc, anh lấy chiếc chăn gần đó quấn quanh người, cởi áo nhúng nước trùm kín đầu để chống khói rồi quay lại cửa bên hông, tiếp tục trườn vào.

Trong lúc nguy cấp, người dân và lực lượng cứu hộ đã đập vỡ bức tường rồi dùng khúc gỗ thúc vào cánh cửa nơi hai cháu nhỏ đang mắc kẹt bên trong. Ảnh: Trần Hoàn

“Không may, căn phòng nơi hai cháu nhỏ ẩn náu bị chốt cửa từ bên trong nên tôi không thể mở được. Tôi dùng vai húc nhiều lần nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Do quá nóng và ngộp khói, tôi phải chạy ra ngoài để thở rồi lại lao vào nhưng vẫn bất thành”, anh Hồng nhớ lại.

Lúc ấy, trên người cháu nhỏ vẫn còn trùm chăn...

Cùng lúc ấy, tại con hẻm nhỏ bên hông nhà, nhiều người dùng búa và vật cứng đập vỡ bức tường ngay cạnh căn phòng nơi hai cháu đang mắc kẹt. Sau khi phá được tường, họ dùng khúc gỗ thúc cánh cửa phòng bật ra.

“Khi cửa vừa mở, một luồng khói đặc quánh cùng mùi nhựa cháy nồng nặc tràn ra. Phía trên trần nhà, tấm la phông đang cháy đỏ, hơi nóng hắt xuống bỏng rát cả người khiến tôi phải lùi ra ngoài để lấy hơi”, anh Hồng nhớ lại.

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh lại lao vào căn phòng mù mịt khói lửa, quờ tay tìm kiếm trong vô vọng: “Trong lúc quờ quạng, tôi chạm được vào bàn tay đã mềm nhũn của một cháu gái. Lúc này, trên người cháu vẫn còn trùm chăn”, anh nghẹn giọng.

Căn phòng nơi hai cháu P.M.P.T. và P.M.P.L. ẩn náu rồi tử vong. Ảnh: Trần Hoàn

Dù đã kiệt sức sau nhiều lần lao vào đám cháy, anh vẫn cố gắng bế cháu ra ngoài để mọi người sơ cứu. Do hít quá nhiều khói độc, anh không còn sức để quay vào mà chỉ kịp báo cho mọi người biết bên trong còn một cháu gái khác rồi lả đi.

Theo người thân nạn nhân, khi xem lại camera an ninh trong nhà, thời điểm đám cháy bùng phát, hai chị em cháu T. và L. hoảng loạn chạy đi chạy lại rồi cùng vào căn phòng phía trước để ẩn náu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng tích cực ứng cứu nhưng hai cháu đã không qua khỏi.

Khoảng 14h50 ngày 21/3, Công an xã Chư Sê nhận được tin ngôi nhà của bà Mai Thị Nghi bị cháy nên đã nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy và đưa hai cháu nhỏ mắc kẹt ra ngoài, đến Trung tâm y tế cấp cứu. Tuy nhiên, nghi do ngạt khói độc của trần nhựa bị cháy, đến 15h30 cùng ngày, cả hai nạn nhân đã tử vong.