Ngày 20/4, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết, lực lượng công an phường đã đến kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc ô tô 7 chỗ gặp tai nạn khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phường Phú Mỹ đến kiểm tra, ghi nhận hiện trường. Ảnh: T.G

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/4, ô tô 7 chỗ mang biển số nền vàng lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng Phú Mỹ đi Đồng Nai, dù tuyến đường này chưa được đưa vào khai thác.

Khi đến Km34 của cao tốc, ô tô này bất ngờ tông vào khối bê tông đặt giữa đường để ngăn phương tiện lưu thông.

Đầu ô tô 7 chỗ vỡ nát sau tai nạn. Ảnh: L.G

Cú va chạm mạnh khiến đầu ô tô hư hỏng nặng, khối bê tông bị xô lệch. Ba người ngồi phía sau xe bị thương, được lực lượng cứu thương tình nguyện đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023, có tổng chiều dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án thành phần 3 đoạn qua TPHCM đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật từ ngày 19/4/2025, song vẫn chưa đưa vào khai thác đồng bộ.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe các dự án thành phần 2 và 3 (qua tỉnh Đồng Nai) vào ngày 31/3. Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc đấu nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kế hoạch phải lùi lại.