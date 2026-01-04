CLIP (nguồn: Viết Đức):

Chiều 4/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 ô tô xảy ra trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn La Sơn – Hòa Liên), qua địa bàn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Hậu quả, nhiều phương tiện bị hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng từ TP Huế vào TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km42, thuộc địa bàn phường Hải Vân, 11 xe, gồm 9 ô tô con và 2 xe tải, bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, song hầu hết các phương tiện đều bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe. Số lượng xe liên quan lớn, hiện trường chiếm phần lớn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ

Nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan là đoạn tuyến quan trọng thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dài 77,5km, gồm hai đoạn La Sơn – Hòa Liên (66km) và Hòa Liên – Túy Loan.