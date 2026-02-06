Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào sáng nay (6/2), trên đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TPHCM, khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lạc Lạc

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h45, ô tô 5 chỗ mang biển số 72A-78x.xx do một người phụ nữ cầm lái, lưu thông trên đường Trương Công Định theo hướng đi ra đường Lê Hồng Phong.

Khi đến đoạn hẻm 74 đường Trương Công Định, ô tô này bất ngờ tông 2 xe máy và một người đi xe đạp rồi lao lên vỉa hè.

Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng, trong đó một xe nằm phía đầu ô tô, xe còn lại nằm phía đuôi ô tô. Chiếc ô tô cũng bị móp méo phần đầu.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng ở chân, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu; hai người khác bị trầy xước nhẹ, được sơ cứu tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tới bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, tại giao lộ Hàng Điều – 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TPHCM), xe bồn trộn bê tông mang biển số 72C-10x.xx bị lật nhưng may mắn không có thương vong về người.