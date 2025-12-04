Ngày 1/12, tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) xảy ra một vụ cháy xe máy điện, trang HK01 đưa tin.

Vụ cháy xảy ra tại một tầng hầm để xe, khi hai chiếc xe điện bất ngờ bốc cháy, tạo ra lượng lớn khói đen lan lên các tầng trên. Điều này khiến tầm nhìn trong cầu thang giảm mạnh.

Chủ tài khoản mạng xã hội Douyin "Đằng Tiêu Ngư" (17 tuổi) đăng tải video cho biết gia đình sống ở tầng 4. Khi nhận ra có cháy, cậu lập tức bế người bà bị hạn chế vận động chạy ra khỏi nhà.

Do khói quá dày, gần như che hết tầm nhìn, cậu buộc phải một tay bế bà, một tay dò đường để xuống dưới.

Vì không thể dùng tay bịt mũi miệng, cậu hít phải một lượng lớn khói bụi.

Tuy vậy, điều khiến cậu vui nhất là bà nội khi ở trong vòng tay cậu vẫn bình an. Bà không bị thương và chỉ hít phải lượng khói rất ít.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu đoán mắc viêm phổi cấp do hít quá nhiều khói.

Gương mặt lấm lem của thiếu niên 17 tuổi sau khi cứu bà thoát khỏi vụ cháy đã thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: HK01

Hình ảnh chàng trai trẻ mặt mũi lấm lem sau khi đưa bà thoát nạn đã nhận hơn 2 triệu lượt "thích" trên mạng. Một người dùng mạng khen ngợi: "Giỏi lắm chàng trai, em mãi là niềm tự hào của bà".

Ngày 2/12, Đằng Tiêu Ngư chia sẻ với truyền thông rằng, sức khỏe cậu ổn định và đã trở lại trường học. Bình thường cậu và bà rất thân thiết, nên khi xảy ra hỏa hoạn, việc bế bà cùng chạy thoát là điều cậu phải làm bằng được.