Một chàng trai 18 tuổi ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm truyền thông sau khi liều mình lao vào đám cháy giữa đêm để cứu hai cụ già.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tối 16/10 tại thành phố Trùng Khánh.

Trong căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng lớn tuổi, chiếc xe lăn điện đang sạc pin bất ngờ phát nổ, khiến ngọn lửa bùng lên.

Lúc ấy, Chu Dã, học sinh lớp 12, trường Trung học số 2 Đồng Lương (Trùng Khánh), nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà kế bên. Chạy ra kiểm tra, cậu phát hiện ngọn lửa đang bùng lên trong nhà hàng xóm, thông tin từ SCMP.

Chu Dã đã không ngại nguy hiểm dũng cảm lao vào đám cháy cứu sống 2 cụ già. Ảnh: SCMP

Không chần chừ, Chu Dã chân trần lao thẳng vào căn nhà có cháy. Bên trong, cậu thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang hoảng loạn giữa khói lửa.

Cụ bà cho biết, vì quá sợ hãi nên không nhận ra chân mình đã bén lửa. Chu Dã nhanh trí dìu hai ông bà thoát ra ngoài, lập tức cắt cầu dao điện, rút dây sạc pin và mang bình ắc quy ra xa, rồi xách từng xô nước từ nhà mình sang hỗ trợ dập lửa.

Sau khi đám cháy được khống chế, cậu còn gọi bảo vệ khu dân cư đến giúp dọn dẹp và trấn an hai cụ. Mọi người lúc ấy mới phát hiện chân Chu Dã đã bỏng rộp, nhưng suốt quá trình cậu không hé một lời than.

Khi được hỏi "có sợ không", Chu Dã chỉ gãi đầu nói: "Cứu người quan trọng hơn, lúc đó cháu không nghĩ gì nhiều cả". Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người cảm phục.

Thầy chủ nhiệm của Chu Dã chia sẻ với niềm tự hào: “Chu Dã là vận động viên cầu lông của trường, rất chăm chỉ tập luyện. Em thường xuyên giúp đỡ các cụ già neo đơn trong khu - mua đồ, sửa điện. Việc em lao vào đám cháy cứu người khiến chúng tôi không hề ngạc nhiên, vì trong tim em luôn có chỗ cho người khác”.

Sau vụ việc, bà Giang - con gái của hai cụ - đã vội vã trở về, mang theo sữa và hoa quả sang nhà cảm ơn ân nhân cứu mạng cha mẹ mình.

“Nghĩ đến cảnh cháu lao vào đám cháy cứu bố mẹ tôi, tôi không cầm được nước mắt! Nếu tôi có con gái, nhất định sẽ gả cho cháu!”, bà xúc động nói.

Bà Giang đến cảm ơn ân nhân cứu mạng cha mẹ bà. Ảnh: SCMP

Câu chuyện của Chu Dã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Cộng đồng mạng gọi cậu là “siêu nhân chân trần”, đồng thời kêu gọi chính quyền trao thưởng cho chàng trai trẻ vì hành động gan dạ và nhân ái của mình.