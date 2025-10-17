Theo Newsflare, vụ việc xảy ra trưa 12/10 tại một căn hộ ở Chư Kỵ thuộc thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Ảnh chụp màn hình

Vì sống một mình nên cụ bà thường chủ động nấu ăn tại nhà. Trưa hôm đó, sau khi mở van để bật bếp ga xào nấu, cụ bà bất ngờ bị "thổi bắn" ra sau vì rò rỉ khí ga gây cháy nổ.

Áp suất từ vụ nổ khiến 2 ngăn kéo dưới kệ bật tung ra cùng lúc các dụng cụ trên kệ văng khắp nơi. Cả khu vực bếp ngập chìm trong khói cùng ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Sau giây phút hoảng sợ, cụ bà vội đẩy 2 ngăn tủ kệ bếp vào rồi cầm chiếc chảo úp ngược để dập tắt ngọn lửa phát ra từ bếp ga. Tuy nhiên, lửa vẫn tiếp tục lan ra chỗ khác.

Kịp trấn tĩnh, cụ bà quay sang khóa van bình ga. May mắn là tủ bếp vừa được sửa sang và làm bằng vật liệu chống cháy nên ngọn lửa không lan rộng thêm.

Ảnh cắt từ clip

Theo anh Vương - cháu trai cụ bà - nguyên nhân ban đầu được cho là do ống dẫn khí ga bị rò rỉ hoặc bị lỏng trong quá trình thay bình. Nhờ sự bình tĩnh hiếm có, cụ bà đã không bị thương cũng như ngăn chặn được vụ cháy.

Được biết, gia đình luôn muốn đón cụ bà về ở cùng để tiện chăm sóc, song cụ vẫn muốn ở một mình vì cho rằng bản thân còn sức khỏe và thích được tự do.

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo rằng, khi phát hiện rò rỉ khí ga trong bếp, điều đầu tiên cần làm là không bật bất kỳ thiết bị nào hay sử dụng điện thoại ở gần. Hãy nhanh chóng khóa van ga chính, mở cửa sổ và cửa ra vào để thông gió, giúp thoát khí.

Nếu ngọn lửa đã bùng lên, cần bình tĩnh dùng khăn ướt hoặc bình chữa cháy mini để dập lửa, sau đó gọi ngay cho lực lượng cứu hỏa hoặc đơn vị cung cấp ga.

Ngoài ra, các gia đình cũng nên kiểm tra đường ống, van và bếp định kỳ, thay mới dây dẫn ga đã cũ và lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ ga để phòng ngừa sự cố nguy hiểm.