Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện mang biển kiểm soát 50E-447.02 do Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu (địa chỉ tại phường Tân Sơn, TPHCM) đứng tên chủ sở hữu.

Đây là dòng xe khách giường nằm 24 chỗ, sản xuất năm 2026 tại Việt Nam. Xe được đăng ký và kiểm định lần đầu vào ngày 28/1/2026, thời hạn kiểm định kéo dài đến ngày 27/1/2028.

Phương tiện sử dụng động cơ diesel dung tích 10.979 cm³, công suất cực đại 301 kW tại 1.900 vòng/phút.

Xe khách bị cháy trơ khung sắt. Ảnh: A.X

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh H. (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách nói trên lưu thông trên QL1 theo hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM.

Đến hơn 2h ngày 21/7, khi đến Km1839 (đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), xe bất ngờ va chạm mạnh vào ta luy bên phải đường, sau đó tiếp tục đâm vào một ta luy khác rồi mới dừng lại.

Cú va chạm mạnh khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực gầm xe rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Vụ hỏa hoạn diễn ra quá nhanh làm 7 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai cùng các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa, triển khai công tác cứu nạn và tổ chức phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.