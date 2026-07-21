Khánh Hoà:

Hiện trường xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: N.X

Rạng sáng 21/7, bãi xe trên gần đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan sang các xe đang đỗ trong bãi. Nhiều người phát hiện sự việc đã tìm cách ứng cứu, song khói lửa cuồn cuộn khiến công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy bên trong bãi xe. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, đồng thời tập trung khống chế đám cháy nhằm hạn chế lan sang các phương tiện khác.

Nhiều ô tô cháy đen, hư hỏng. Ảnh: N.X

Đến khoảng 2h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến 1 ô tô khách cùng 3 xe tải bị cháy, hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.