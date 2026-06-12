Định vị thương hiệu được gọi tên

Tối ngày 9/6, tại Hà Nội sự kiện "Tân Hoàng Minh Collection Showcase: The Art of Crafted Living" thu hút hơn 300 khách mời. Không gian sân khấu được dàn dựng như một cung điện châu Âu thu nhỏ, tái hiện những trải nghiệm sống vốn hiện diện trong các dự án bất động sản của doanh nghiệp.

Sau hơn 33 năm phát triển, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp hệ thống hóa và chính thức gọi tên những giá trị cốt lõi đã định hình hành trình của mình.

Ông Đỗ Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Tân Hoàng Minh Group, cho biết doanh nghiệp lựa chọn định vị "Nhà chế tác" bởi đó là tinh thần theo đuổi sự chỉn chu, tỉ mỉ và không thỏa hiệp với những tiêu chuẩn ở mức vừa đủ.

Ông Đỗ Hoàng Minh phát biểu tại sự kiện

Giới thiệu triết lý Crafted Living, ông Đỗ Hoàng Minh nói, mỗi công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu ở hay làm việc mà còn hướng đến việc lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng cảm xúc và phản chiếu những giá trị sống của chủ nhân.

Doanh nghiệp ví quá trình phát triển bất động sản như chế tác một sản phẩm thủ công cao cấp, nơi từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng. Triết lý này được xây dựng trên ba yếu tố cốt lõi gồm kiến trúc duy mỹ, hoàn thiện tinh xảo và giá trị trường tồn. Trong đó, kiến trúc duy mỹ đóng vai trò kim chỉ nam cho sáng tạo; hoàn thiện tinh xảo thể hiện ở sự tỉ mỉ trong từng chi tiết; còn giá trị trường tồn hướng đến chất lượng và cảm xúc bền vững theo thời gian.

Bộ sưu tập bất động sản tinh tuyển

Từ nền tảng đó, Tân Hoàng Minh lần đầu hệ thống hóa danh mục dự án thành 3 bộ sưu tập.

Legacy Collection đại diện cho dòng sản phẩm mang phong cách tân cổ điển, gắn với các dự án như Hanoi Signature, D’. Le Roi Soleil, D’. Le Pont D’or và D’. El Dorado. Bộ sưu tập này kế thừa dấu ấn kiến trúc đặc trưng mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm.

Bà Giáp Yến - Giám đốc Truyền thông - Thương hiệu Tân Hoàng Minh Group kể lại hành trình hơn 3 thập kỷ theo đuổi sự hoàn mỹ và hệ thống hóa bộ 3 DNA cốt lõi của Tân Hoàng Minh

Trong khi đó, Iconic Collection mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại, hướng đến nhịp sống hiện đại và khát vọng tạo nên những dấu ấn mới cho đô thị. Các dự án tiêu biểu gồm D’. Capitale, Greenera Southmark và D’. Diamant Bleu.

Ở phân khúc cao cấp hơn, Haute Collection được giới thiệu là dòng sản phẩm siêu sang với số lượng giới hạn, tập trung vào vị trí đắc địa, thiết kế độc bản, vật liệu chọn lọc và trải nghiệm cá nhân hóa. D’. Patrimony là dự án tiêu biểu của bộ sưu tập này.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Hà My - Giám đốc Khu vực - Dự án và Phát triển của Swiss-Belhotel International tại Việt Nam, đánh giá cao cách doanh nghiệp kết hợp nghệ thuật với câu chuyện bất động sản. Theo bà, sự đầu tư trong khâu tổ chức cùng cách truyền tải triết lý "chế tác" đã tạo nên trải nghiệm khác biệt cho khách mời.

Khi nghệ thuật khơi nguồn cảm xúc

Bên cạnh phần giới thiệu định vị thương hiệu, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật gồm 3 chương.

Mở đầu là Craftsman's Legacy, tái hiện khoảnh khắc người nghệ nhân bắt đầu hành trình sáng tạo. Không gian sân khấu được thiết kế để truyền tải tinh thần chế tác - yếu tố được xem là nền tảng trong triết lý phát triển của doanh nghiệp.

Tiếp nối là chương The Crafted Masterpiece, nơi các bộ sưu tập bất động sản được giới thiệu thông qua ngôn ngữ âm nhạc và trình diễn nghệ thuật. Sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà, ban nhạc Anh Em cùng vũ đoàn AC góp phần tạo nên những điểm nhấn cảm xúc cho chương trình.

Ở phần cuối mang tên The Living Craft, nghệ thuật được kết nối với trải nghiệm sống. Khán giả lần lượt thưởng thức các nhạc phẩm do Phạm Thu Hà, Trịnh Thăng Bình và Quốc Thiên trình diễn, qua đó hoàn thiện câu chuyện về hành trình từ cảm hứng sáng tạo đến không gian sống thực tế.

Khép lại Collection Showcase, Tân Hoàng Minh không chỉ giới thiệu hệ thống bộ sưu tập dự án mà còn lựa chọn nghệ thuật như một phương thức kể chuyện thương hiệu. Qua đó, doanh nghiệp truyền tải rõ hơn triết lý Crafted Living và định vị "Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật" mà mình theo đuổi.

(Nguồn: Tân Hoàng Minh)