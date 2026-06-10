Ngày 10/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Phúc Lợi phát hiện Hoàng Liên Sơn (SN 1986, trú tỉnh Lào Cai) có hành vi giao dịch, mua bán thiết bị điện tử nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Liên Sơn từng có thời gian học khoa Công nghệ thông tin của trường đại học Quốc Gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông.

Trong quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện Xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để phục vụ công tác quản lý, giám sát hành trình.

Từ đó, Sơn nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất thiết bị có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến này, nhằm bán cho các lái xe có nhu cầu, để thực hiện hành vi thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.

Đối tượng đặt mua linh kiện qua mạng, tự lắp ráp và sản xuất các thiết bị điện tử chuyên dụng. Mỗi thiết bị có chi phí khoảng 75.000 đồng nhưng được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng. Ngoài ra, Sơn còn thu gom bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng, sau đó bán lại từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi bộ.

Từ tháng 8/2025 đến khi bị bắt, Sơn đã tiêu thụ khoảng 600 thiết bị các loại, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Công an đã thu giữ nhiều thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại, điện thoại, xe ô tô taxi liên quan cùng hàng trăm linh kiện điện tử và 158 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định các thiết bị này đã được bán cho nhiều lái xe taxi tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.