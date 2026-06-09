Ngày 9/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (SN 1986) và Tạ Vương Anh Tuấn (SN 1964, cả hai đều trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Trước đó ngày 5/6, tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với VKSND khu vực 5 tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm xảy ra ngày 16/3 tại khu vực ngã tư giao giữa quốc lộ 4B và tỉnh lộ 237.

Đối tượng Tạ Vương Anh Tuấn (bên trái) và đối tượng Phạm Xuân Hải (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hải là người có liên quan trong vụ việc đã bàn bạc với Tuấn (người được Hải ủy quyền giải quyết vụ tai nạn) chuẩn bị một đơn đề nghị không khởi tố và một phong bì chứa 20 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Tuấn đặt vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác nhằm tác động đến quá trình giải quyết vụ việc.

Sau đó, Tuấn đã liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc, đề nghị giúp đỡ để Hải không bị xử lý hình sự.

Ngay khi phát hiện sự việc, điều tra viên đã lập biên bản, báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Tạ Vương Anh Tuấn xác định nơi đã để tang vật của vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hải và Tuấn. Quá trình điều tra, đấu tranh làm rõ, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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