Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng gồm Nguyễn Phi Long (18 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) và Vũ Bá Ngọc Sơn (19 tuổi, trú phường Phú Xuân, TP Huế).

Theo hồ sơ điều tra, tối 10/2/2025, Long và Sơn cùng 15 đối tượng khác (từ 14-18 tuổi, cùng trú tại TP Huế) sử dụng 6 xe mô tô, mang theo hung khí như dao tự chế để đi tìm nhóm có mâu thuẫn từ trước nhằm đánh trả nhưng không gặp.

Đối tượng Nguyễn Phi Long (áo đen) và Vũ Bá Ngọc Sơn. Ảnh: C.A

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, phát hiện Nguyễn Văn Đ. (18 tuổi) và Nguyễn Phan Xuân Q. (22 tuổi, cùng trú phường Thuận Hóa, TP Huế), các đối tượng đã quay xe, dùng hung khí chém nhiều nhát.

Hậu quả, Đ. bị thương ở tay trái, lưng và chân phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%.

Thời điểm gây án, nhóm có 8 đối tượng dưới 16 tuổi và 9 đối tượng trên 16 tuổi. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng đủ tuổi theo quy định.

Sau khi gây án, Long, Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (17 tuổi, trú phường Phú Xuân) bỏ trốn sang Campuchia.

Qua theo dõi, khi các đối tượng trở về địa phương, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ thành công Long và Sơn.

Hiện Huỳnh Quang Vinh vẫn đang lẩn trốn. Công an tiếp tục phối hợp gia đình, vận động đối tượng ra đầu thú.