Ngày 14/3, Công an phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, 5 đối tượng khác được gia đình bảo lãnh trong quá trình điều tra.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm Nguyễn Trường Huy (19 tuổi), Võ Chí Trọng (18 tuổi), Lê Văn Phúc (19 tuổi), Nguyễn Hữu Trọng (20 tuổi) và Bùi Thành Đạt (19 tuổi), đều trú tại phường Mỹ Ngãi.

Nhóm thanh niên vô cớ chém người rồi chụp hình ''lưu niệm''. Ảnh: Phước Thanh/Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 10/3, anh L.V.H. (18 tuổi) đang lái xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Mỹ Ngãi) thì bị nhóm 10 thanh niên đi trên 4 xe máy áp sát. Nhóm này liên tục chửi bới, dùng mũ bảo hiểm tấn công khiến anh H. ngã xuống đường.

Khi anh H. bỏ chạy, các đối tượng dùng dao tự chế đuổi theo, chém vào lưng và bắp tay phải của nạn nhân. Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh H. gọi điện cho người thân đến đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân bị chém thương tích ở cánh tay. Ảnh: Phước Thanh/Công an tỉnh Đồng Tháp.

Công an làm việc với một thanh niên trong nhóm vô cớ chém người. Ảnh: Phước Thanh/Công an tỉnh Đồng Tháp

Nghi phạm trong vụ chém người. Ảnh: Phước Thanh/Công an tỉnh Đồng Tháp

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Ngãi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Cao Lãnh rà soát, trích xuất camera trên các tuyến đường, thu thập thông tin tại hiện trường để xác minh nhóm nghi phạm.

Lực lượng chức năng sau đó mời các thanh niên liên quan tới làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, trong đó có dao tự chế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với một thanh niên ở xã Phong Mỹ nên sau khi nhậu xong đã mang theo dao tự chế đi tìm người này để chém nhưng không gặp. Trên đường về, nhóm đối tượng gặp anh H. rồi tấn công gây thương tích.

Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên còn chụp hình với các dao tự chế để lưu lại làm "kỷ niệm".