Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Hữu Giáp (31 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Trần Hữu Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, Giáp có mâu thuẫn từ trước với anh P.Đ.X. (37 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Khoảng 11h cùng ngày, khi đi bộ từ khu vực chợ Vinh theo hướng đường Phan Đình Phùng, Giáp nhìn thấy anh X. đang ngồi cùng bạn tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn.

Lúc này, trên tay đang cầm con dao vừa mua trước đó, Giáp đi vào quán, chém vào vai trái của anh X. rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Trần Hữu Giáp khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, Giáp thừa nhận hành vi phạm tội.