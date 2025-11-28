Tại một trung tâm thương mại lớn trên đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 (ngày Black Friday), người dân tấp nập đến mua sắm. Khảo sát cho thấy các thương hiệu thời trang quốc tế như Zara, H&M, Uniqlo, Muji, Puma, Mango... đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi, nhiều sản phẩm giá giảm tới 70% trong dịp khuyến mại lớn nhất năm.

Một thương hiệu thời trang nữ giảm giá toàn bộ sản phẩm 40% dịp Black Friday, lượng khách đổ về đông đến mức xếp hàng thành hai vòng dài để chờ thanh toán. Mỗi khách hàng phải chờ từ 30-45 phút mới tới lượt.

“Tôi muốn thử quần áo trước khi quyết định mua, cũng không có kế hoạch sắm sửa từ trước. Hôm nay tôi đi dạo là chính, xem món nào hợp và có mức giảm tốt thì chọn. Cuối cùng tôi mua được một chiếc túi xách và vài bộ đồ cho em bé, với tổng chi phí khoảng 1 triệu đồng. Cảm giác tiết kiệm được khá nhiều,” chị Mỹ Huyền (phường Chánh Hưng) chia sẻ.

Các loại nước hoa tại đây cũng giảm giá, thu hút đông đảo khách nữ.

Quản lý một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại cho hay năm nay doanh thu đạt kết quả rất khả quan. “Ngay khi mở chương trình giảm giá, hàng gần như bán hết sạch, chúng tôi phải nhập bổ sung gấp ba lần. Mẫu mã năm nay đa dạng, cộng thêm mức ưu đãi sâu nên thu hút lượng khách lớn. Dịp Black Friday, lượng khách tăng đột biến nên tôi phải tuyển thêm nhân viên, đảm bảo phục vụ tốt nhất”, anh chia sẻ.

Không ít khách rời cửa hàng, trên tay là các túi lớn nhỏ sau khi mua được sản phẩm giá.

Cô Lam cho biết trong lúc cùng gia đình đi dạo, thấy nhiều cửa hàng treo biển khuyến mại nên tranh thủ ghé mua sắm. Cô đã chọn được hơn 30 món, hiện cháu gái vẫn tiếp tục lựa đồ nên hai cô ngồi ngoài chờ. “Không khí mua sắm cuối năm khá mệt nhưng rất vui,” cô Lam kể.

Hàng dài khách xếp hàng chờ vào mua sắm tại một thương hiệu nổi tiếng trên đường Lý Tự Trọng. Thương hiệu này vốn ít khi giảm giá, nhưng dịp này vừa giảm từ 15-30% vừa tặng quà cho các hóa đơn từ 1 triệu đồng. Do chương trình chỉ kéo dài đến hết tháng, nhiều người dân tranh thủ xếp hàng để mua sắm trước khi ưu đãi kết thúc.

Bên trong cửa hàng, thương hiệu còn tổ chức phiên livestream bán hàng giảm giá dịp Black Friday, giúp khách hàng ở xa có thể mua sắm online và hưởng trọn các ưu đãi lớn từ nhãn hàng.

Tại một trung tâm thương mại khác trên đường Sư Vạn Hạnh, khách lại khá vắng. Theo ghi nhận, các chương trình khuyến mại tại đây kéo dài cả tuần để khách tranh thủ mua sắm sớm, tránh tình trạng chen lấn vào ngày cao điểm. Tuy treo bảng giảm tới 80% nhưng tại một số cửa hàng, sản phẩm khuyến mại chủ yếu là hàng kén khách hoặc đã lỗi mốt.

Tại một cửa hàng túi xách, những chiếc túi được giảm giá 50% thuộc bộ sưu tập của năm trước. Trong đó, mẫu có giá thấp nhất sau giảm cũng từ 10 triệu đồng. “Dù mức giảm năm nay sâu hơn, nhưng xem mẫu mã thì tôi vẫn chưa thật sự ưng ý", bà Mai chia sẻ.