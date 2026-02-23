Những ngày đầu xuân, không khí tại Đền Phủ Na trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, từng dòng người nối dài vào khu vực chính điện để dâng hương, khấn lễ, cầu mong một năm mới thuận lợi, may mắn.

Theo quan niệm dân gian, nước tại giếng trong khuôn viên đền là “nước lộc” được cho là mang lại bình an, sức khỏe cho gia đình. Vì vậy, sau khi làm lễ, nhiều người tìm đến khu vực giếng để xin nước mang về nhà.

Ngay từ cổng đền, người dân và du khách đã "ken" cứng người.

Ngay từ sáng sớm, bên trong đền đã có hàng nghìn du khách đến chiêm bái, vãn cảnh đầu năm.

Chen nhau để vào khu vực xin nước.

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực lấy nước, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt. Tuy nhiên, vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng và đầu giờ chiều, lượng người tăng đột biến khiến khu vực này trở nên chật kín. Không ít người mang theo chai, can nhựa để lấy nước, có người tranh thủ lấy nhiều lần với mong muốn “lộc đầy nhà”.

Chị Nguyễn Thị Hương (trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết năm nào gia đình chị cũng đến đền Phủ Na dâng hương đầu năm và xin một chai nước lộc về thắp hương, cầu may. “Tôi tin đây là nét đẹp tâm linh. Đầu năm lấy chút nước lộc về nhà cho yên tâm, mong mọi việc hanh thông”, chị nói.

Chị Hương cho biết thêm, do lượng người quá đông nên phải chờ gần 30 phút mới tiếp cận được khu vực giếng. Ai cũng muốn lấy nước sớm nên có lúc phải chen lấn.

Một người dân tranh thủ lấy nước rửa mặt cho con mong được mạnh khỏe, bình an.

Người phụ nữ này tranh thủ xin mấy chai nước về nhà cho người thân.

Đựng nước vào cả can nhựa.

Ban quản lý đền phải chia các đường ống nước ra để tiện cho người dân và du khách lấy.

Đại diện ban quản lý di tích cho biết, dịp đầu năm lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Đơn vị đã bố trí lực lượng bảo vệ, tình nguyện viên hướng dẫn người dân xếp hàng, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, việc quá tải cục bộ vẫn xảy ra.

Đền Phủ Na từ lâu là điểm đến tâm linh nổi tiếng của xứ Thanh. Ngôi đền nằm giữa khung cảnh núi rừng, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh mỗi dịp lễ, Tết. Không chỉ dâng hương, nhiều người còn kết hợp du xuân, vãn cảnh đầu năm.

Ngoài lấy nước, người dân còn chiêm bái, vãn cảnh ở đền Phủ Na.

Mua bó chè xanh lấy lộc đầu năm mới.

Việc xin nước lộc đầu năm là tập tục được duy trì nhiều năm qua tại đây. Theo các cụ cao niên trong vùng, giếng nước trong đền có từ lâu đời, nước trong và mát quanh năm. Người dân tin rằng mang một ít nước về đặt lên bàn thờ tổ tiên sẽ đem lại may mắn, xua đi điều không may của năm cũ.

Ảnh: Lê Dương