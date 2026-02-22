Các chương trình chào đón du khách thập phương về khai hội Bái Đính.

Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch) trong không gian linh thiêng - nơi giao hòa đất trời tại chùa Bái Đính, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) diễn ra lễ khai hội.

Thời tiết mùng 6 Tết ở Ninh Bình có mưa nhưng không ngăn được hàng nghìn du khách đổ về chùa Bái Đính chiêm bái, lễ Phật và tham quan các điểm ở chùa.

Lễ rước kiệu.

Hội xuân Bái Đính - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Linh thiêng trên miền đất cổ" để cùng hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân và lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của dân tộc, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân lạc nghiệp.

Phần lễ tại chùa.

Phát biểu tại lễ khai hội, đại diện chùa Bái Đính cho biết chùa có lịch sử ngàn năm, là một trong những danh lam lịch sử nổi tiếng của đất Cố đô xưa. Đây là nơi Đinh Tiên Hoàng đế lập đàn tế trời vào dịp đầu xuân hàng năm để cầu nguyện và cũng là nơi vua Quang Trung chọn là nơi tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh.

Nghi lễ truyền thống, trang nghiêm.

Hội xuân chùa Bái Đính là lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống, nơi hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian, Phật giáo và văn hóa dân tộc. Mỗi mùa xuân về, hàng triệu Phật tử và du khách lại tìm về nơi đây không chỉ để lễ Phật, cầu an, cầu phúc mà còn để sống trong không gian văn hóa giàu bề dày lịch sử để cảm nhận rõ hơn mạch nguồn dân tộc.

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo tỉnh dâng hương.

Phần lễ gồm các nghi thức như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng, tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn.

Đại diện chùa Bái Đính thông tin khai hội.

Phần hội là các nghi thức như rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng, tạo sự vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân, du khách. Ngay trong ngày khai hội đã thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái.

Du khách đội mưa chiêm bái.

Đại diện Hội Phật giáo tham dự.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tham dự khai hội.

Quý Phật tử và du khách đội mưa tham dự khai hội.