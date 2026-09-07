Ngày 7/9, trao đổi với báo chí, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết đã quyết định trừ 50% điểm bài thi môn Toán của thí sinh N.T.T.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Lý do trừ điểm là thí sinh này đã chép bài của thí sinh H.P.N., người trước đó được xác định là thủ khoa tổ hợp D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh, H.P.N. được xác định đã nhận sự hỗ trợ của giám thị số 2 trong quá trình làm bài môn Toán. Còn N.T.T.N. ngồi gần H.P.N. và đã chép bài thi môn Toán của thí sinh này.

Vì vậy, điểm môn Toán của N.T.T.N. bị trừ 50%, từ 9,5 xuống còn 4,75 điểm.

Ngày 25/8, căn cứ kết quả xác minh, Sở GD-ĐT Bắc Ninh quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của H.P.N. do vi phạm quy chế thi.

Đối với cán bộ coi thi liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trường THPT Lương Tài

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài đạt 9,5 điểm môn Toán, dù kết quả các lần thi thử trước đó không cao. Thí sinh N.T.T.N. (số báo danh 240431xx) cũng bị nghi sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Theo báo cáo của Trường THPT Lương Tài, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, đồng thời kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan để làm rõ sự việc. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy N.T.T.N. là học sinh giỏi trong lớp 12. Điểm trung bình môn Toán học kỳ I của học sinh là 8,4; học kỳ II là 8,9; điểm trung bình cả năm đạt 8,7. Học sinh có học lực loại Giỏi và hạnh kiểm Tốt.