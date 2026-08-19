Bộ GD-ĐT sáng 19/8 công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tính theo các khối truyền thống gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh), mức điểm cao nhất là 26,75.

Cụ thể, ở khối A00, mức điểm cao nhất của thí sinh trong đợt thi này là 26,75, trong đó môn Toán 8,5 điểm, Vật lý 8,5 và Hóa học 9,75 điểm. Xếp sau đó là một thí sinh đạt 26,5 điểm, 2 thí sinh 26,25 điểm.

Có 15 thí sinh đạt từ mức 25 trở lên, 50 thí sinh đạt trên 20 điểm ở khối A00. Mức điểm trung bình thí sinh đạt được ở khối A00 là 22,17 điểm.

Ở khối A01, mức điểm cao nhất thí sinh đạt được trong đợt thi này là 24, trong đó môn Toán 9,5, môn Lý 9,25 và môn Ngoại ngữ 5,25 điểm. Có hai thí sinh khác lần lượt đạt 23,75 và 23,25 điểm. Mức điểm trung bình thí sinh chuyên Tuyên Quang đạt được ở khối A01 là 18,47 điểm.

Ở khối B00, thí sinh đạt điểm cao nhất là 24 điểm, với Toán 8,0, Hóa 9,0 và Sinh 7,0 điểm. Tiếp theo là một thí sinh đạt 23,75 điểm và một thí sinh đạt 23,5 điểm.

Có 20 thí sinh dự thi đợt này đạt trên 20 điểm ở khối B00. Mức điểm trung bình của thí sinh ở khối này là 20,28.

Ở khối C00, thí sinh đạt điểm cao nhất đợt này là 23,6 điểm, gồm Ngữ văn 8,75, Sử 5,6 và Địa lý 9,25 điểm. Xếp sau là 2 thí sinh cùng đạt 23 điểm.

Có 10 thí sinh đạt trên 20 điểm ở khối C00, trong khi mức điểm trung bình là 19,67.

Ở khối D01, thí sinh đạt điểm cao nhất đợt này là 25,75 điểm, gồm Toán 8,5, Ngữ văn 9,5 và Ngoại ngữ 7,75 điểm. Xếp sau là hai thí sinh lần lượt đạt 24,5 và 24 điểm.

Có 67 thí sinh đạt trên 20 điểm ở khối D01, trong khi điểm trung bình là 18,85 điểm.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, toàn bộ nguyện vọng đăng ký của thí sinh tại điểm thi này vẫn được lưu giữ trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Sau khi có điểm thi lại, thí sinh tự đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các trường đại học để xác định mình có trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không. Nếu đạt điểm chuẩn, các trường sẽ tiến hành xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em.