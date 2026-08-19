Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trường có các lớp chuyên Toán, Hóa, Tin, Lý, Anh, Sinh, Ngữ văn và Lịch sử, mỗi lớp 35 học sinh.

Dưới đây là mặt bằng điểm giỏi của thí sinh thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang:

Môn Toán

Trong 326 thí sinh dự thi lại, điểm cao nhất là 9,5 và chỉ một thí sinh đạt mức này. Có 9 thí sinh đạt 8,5 điểm và 32 thí sinh đạt 8 điểm. Điểm trung bình môn Toán của lớp chuyên Toán là 7,38 điểm.

Môn Vật lý

Có 140 thí sinh thi lại môn Vật lý, không có thí sinh nào đạt điểm 10. Trong đó, 1 thí sinh đạt 9,75; 1 thí sinh đạt 9,5; 5 thí sinh đạt 9,25; 5 thí sinh đạt 9; 7 thí sinh đạt 8,75; 3 thí sinh đạt 8,5; 7 thí sinh đạt 8,25; 2 thí sinh đạt 8. Điểm trung bình môn Vật lý của lớp chuyên Lý là 7,1 điểm.

Môn Hóa

Có 113 thí sinh dự thi lại môn Hóa. Trong đó, 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75; 4 thí sinh đạt 9,5; 8 thí sinh đạt 9,25; 4 thí sinh đạt 9; 4 thí sinh đạt 8,75; 6 thí sinh đạt 8,5; 8 thí sinh đạt 8,25 và 9 thí sinh đạt 8 điểm. Điểm trung bình môn Hóa của lớp chuyên Hóa là 8,19 điểm.

Môn Ngữ văn

Có 326 thí sinh thi lại Ngữ văn. Một thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5; 1 thí sinh đạt 9,25; 6 thí sinh đạt 8,75; 21 thí sinh đạt 8,5; 19 thí sinh đạt 8,25 và 28 thí sinh đạt 8 điểm. Điểm trung bình môn Ngữ văn của lớp chuyên Ngữ văn là 8.

Môn Lịch sử

Có 112 thí sinh dự thi lại môn Lịch sử, không có thí sinh nào đạt từ 8,5 điểm trở lên. Điểm cao nhất là 8,25, với 1 thí sinh đạt được; không có thí sinh nào đạt 8 điểm. Điểm trung bình môn Lịch sử của lớp chuyên Lịch sử là 5,99 điểm.

Môn Địa lý

Có 36 thí sinh dự thi lại môn Địa lý. Điểm cao nhất là 9,25, với 3 thí sinh đạt được; 6 thí sinh đạt 8 điểm. Ở các mức điểm từ 8,25 đến 9 không có thí sinh nào. Môn Địa lý không có lớp chuyên.

Môn Ngoại ngữ

Trong số các thí sinh dự thi lại môn Ngoại ngữ, có 197 thí sinh chọn Tiếng Anh. Ở môn Tiếng Anh, điểm cao nhất là 9,5, với 1 thí sinh đạt được; 1 thí sinh đạt 9 điểm; 1 thí sinh đạt 8,75; 3 thí sinh đạt 8,5; 4 thí sinh đạt 8,25 và 5 thí sinh đạt 8 điểm. Điểm trung bình môn Tiếng Anh của lớp chuyên Tiếng Anh là 6,9 điểm.

Môn Sinh học

Có 38 thí sinh thi lại, trong đó không có thí sinh nào đạt từ 8,25 trở lên và duy nhất 1 thí sinh đạt 8 điểm. Điểm trung bình lớp chuyên Sinh là 5,89.