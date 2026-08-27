Liên quan đến vụ việc nghi vấn gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, ngày 27/8, nguồn tin từ Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định hủy kết quả thi đối với thí sinh H.P.N. do vi phạm quy chế thi.

Quyết định được lãnh đạo Sở GD-ĐT Bắc Ninh ký ngày 25/8/2026, căn cứ các quy định hiện hành về Quy chế thi tốt nghiệp THPT và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Trường THPT Lương Tài. Ảnh: Website nhà trường

Theo quyết định, sau khi hủy kết quả thi của thí sinh H.P.N., Sở GD-ĐT Bắc Ninh giao Phòng Quản lý chất lượng giáo dục - cơ quan thường trực của Hội đồng thi - phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh kết quả thi của thí sinh theo quy định.

Việc điều chỉnh kết quả thi cũng được thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về những dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Một số thông tin cho rằng có thí sinh đạt điểm cao môn Toán, trong khi kết quả các đợt thi thử trước đó không cao, từ đó đặt ra nghi vấn về tính bất thường trong kết quả thi.

Hiện các thông tin liên quan đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.