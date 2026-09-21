Sáng 21/9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM xem xét tờ trình của UBND TP về chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi nằm trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Theo tờ trình, UBND TP đề xuất HĐND TP thông qua nghị quyết giao UBND TP làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Cầu Rạch Dơi sẽ kết nối đường Lê Văn Lương (TPHCM) với đường tỉnh 826C (Tây Ninh), thay thế cầu yếu hiện hữu đang chịu áp lực lưu lượng phương tiện ngày càng lớn. Dự án có điểm đầu trên đường Lê Văn Lương tại xã Hiệp Phước, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc và điểm cuối trên đường tỉnh 826C tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/h, công trình giao thông cấp I. Diện tích chiếm dụng đất khoảng 14,6ha, trong đó đất bồi thường khoảng 9,4ha và diện tích sông ngòi, đường cũ khoảng 5,2ha.

Cầu Rạch Dơi được xây dựng trước năm 1975, hiện đã cấm xe tải lưu thông do không bảo đảm khả năng chịu lực.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.197 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Trước đó, ngày 2/4, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đồng thuận giao TPHCM làm cơ quan chủ quản dự án. Ngày 12/5, HĐND tỉnh Tây Ninh ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương này. Ngày 18/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã có kết luận về chủ trương ban hành nghị quyết nêu trên.

TPHCM đề xuất chi 6.870 tỷ đồng chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi Tại kỳ họp, UBND TPHCM cũng trình HĐND TP chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật (phường Chánh Hưng), với tổng vốn hơn 6.870 tỷ đồng từ ngân sách, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031. Dự án nhằm di dời, tái định cư 860 hộ dân; chỉnh trang khoảng 1,2km bờ kênh, xây kè, mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên 30m, đầu tư hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và công viên. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 6,13ha, với 944 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong tổng vốn, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.755 tỷ đồng. Thành phố cho biết dự án nhằm cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường, tăng khả năng thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị.