Diễn viên Chi Bảo cùng bà xã Lý Thùy Chang đưa mẹ gần 80 tuổi và 2 con nhỏ Gia Khang, Gia Linh du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) mùa lá vàng, kết hợp tìm hiểu các bảo tàng gốm cổ.
Diễn viên Chi Bảo và vợ Lý Thùy Chang, có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Thượng Hải. Đi cùng vợ chồng anh có mẹ ruột của nam diễn viên và 2 con nhỏ Gia Khang, Gia Linh.
Với Chi Bảo, điểm hẹn quan trọng của chuyến đi là các bảo tàng gốm. Nam diễn viên là người sáng lập Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TPHCM. Đây là bảo tàng tư nhân chuyên về gốm cổ, trưng bày hơn 400 hiện vật, trong đó có chiếc chõ gốm Đông Sơn đã được công nhận Bảo vật quốc gia.
Chi Bảo được khán giả nhớ đến là tài tử màn ảnh một thời qua các phim Giao thời, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí. Tháng 5/2021, anh thông báo ngừng diễn xuất để chuyển hướng sang kinh doanh. Hiện anh điều hành quỹ Hiểu về trái tim, chuyên hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim điều trị miễn phí và Bảo tàng Gốm thời dựng nước.