Diễn viên Chi Bảo cùng bà xã Lý Thùy Chang đưa mẹ gần 80 tuổi và 2 con nhỏ Gia Khang, Gia Linh du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) mùa lá vàng, kết hợp tìm hiểu các bảo tàng gốm cổ.

Diễn viên Chi Bảo và vợ Lý Thùy Chang, có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Thượng Hải. Đi cùng vợ chồng anh có mẹ ruột của nam diễn viên và 2 con nhỏ Gia Khang, Gia Linh.

Với Chi Bảo, điểm hẹn quan trọng của chuyến đi là các bảo tàng gốm. Nam diễn viên là người sáng lập Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TPHCM. Đây là bảo tàng tư nhân chuyên về gốm cổ, trưng bày hơn 400 hiện vật, trong đó có chiếc chõ gốm Đông Sơn đã được công nhận Bảo vật quốc gia.

Gia đình Chi Bảo chụp ảnh lưu niệm bên bờ sông Hoàng Phố. Phía sau là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, một trong những biểu tượng của Thượng Hải.

Vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang tạo dáng vui nhộn cùng 2 con. Gia Khang và Gia Linh đặt tay lên đầu làm hình trái tim theo bố mẹ.

Bé Gia Linh, con gái út của Chi Bảo, năm nay 2 tuổi. Cô bé diện áo khoác đỏ, đeo bịt tai lông giữ ấm giữa tiết thu se lạnh. Nhiều người nhận xét Gia Linh có tính cách điệu đà giống mẹ.

Gia Khang thích thú ngồi trên chiếc vali kiêm xe chòi chân khi cùng bố mẹ dạo phố, mua sắm. Với Lý Thùy Chang, mỗi chuyến đi đều giúp cả nhà thêm kết nối, gần gũi và yêu thương nhau hơn.

Gia Linh tung tăng trên lối đi lát gỗ phủ lá vàng ở khu Bắc Bến Thượng Hải (North Bund). Từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã được bố mẹ cho theo trong nhiều chuyến đi xa.

Lý Thùy Chang âu yếm 2 con. Theo vợ Chi Bảo, những chuyến đi xa là dịp để vợ chồng cô có thêm thời gian bên các con. “Các con tôi rất thích khám phá, tìm hiểu những điều mới mẻ. Những dịp đi chơi xa thế này cũng là để chúng tôi gắn kết tình cảm gia đình, lưu giữ ký ức tuổi thơ đẹp cho 2 bé”, cô nói.

Vợ chồng Chi Bảo tình tứ bên hàng cây ngả vàng gần Bến Thượng Hải. Ngoài lịch tham quan bảo tàng, nam diễn viên dành trọn thời gian cho gia đình với những buổi cà phê, dạo phố.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang làm bạn hơn 10 năm trước khi chuyển sang yêu. Cặp đôi đăng ký kết hôn tháng 3/2021 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Hồi tháng 6, họ tiết lộ dự định làm đám cưới ấm cúng tại Côn Đảo vào năm 2028.

Hai vợ chồng tình cảm bên dòng sông chảy qua khu phố cổ của Thượng Hải. Lý Thùy Chang kém chồng 16 tuổi, hiện kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Gia Khang, 4 tuổi, thưởng thức bữa ăn nhẹ bên mẹ tại một quán cà phê ven sông. Cậu bé được nhận xét ngày càng giống bố Chi Bảo, từ đường nét gương mặt đến phong thái và tính cách.

Mẹ Chi Bảo năm nay gần 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà vui vì có những trải nghiệm đáng nhớ bên con trai, con dâu và các cháu. Lý Thùy Chang cho biết mẹ chồng lớn tuổi nhưng năng động, vui tính nên hai mẹ con luôn trò chuyện gần gũi, thoải mái.

Chi Bảo bên chiếc đỉnh gốm ba chân thuộc văn hóa Tùng Trạch (Songze), khai quật năm 1984 tại di chỉ Phúc Tuyền Sơn (Fuquanshan), quận Thanh Phố. Nam diễn viên cho biết anh đến Bảo tàng Thượng Hải chủ yếu để tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật này.

Chi Bảo được khán giả nhớ đến là tài tử màn ảnh một thời qua các phim Giao thời, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí. Tháng 5/2021, anh thông báo ngừng diễn xuất để chuyển hướng sang kinh doanh. Hiện anh điều hành quỹ Hiểu về trái tim, chuyên hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim điều trị miễn phí và Bảo tàng Gốm thời dựng nước.

Gia đình Chi Bảo ngắm pháo hoa:

Ảnh: NVCC, video: L.T.C