Hơn 120 phút phim 'Chị chị em em 3' là những màn ngoại tình, đánh ghen, trả thù và hãm hại nhau vì đàn ông. Phim còn sa đà vào các cảnh nóng trong khi câu chuyện thiếu chiều sâu và sức thuyết phục.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chính thức ra rạp từ ngày 30/10. Ngay từ đầu, tác phẩm đã sở hữu nhiều lợi thế so với các đối thủ cùng thời điểm: Thương hiệu điện ảnh quen thuộc, dàn diễn viên ngôi sao đang được chú ý cùng hiệu ứng truyền thông tốt. Việc phim đạt doanh thu gần 83 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam tính tới 6h sáng 4/11) chỉ sau chưa đầy 1 tuần công chiếu là kết quả không ngoài dự đoán.

"Chị chị em em 3" gây tranh cãi vì kịch bản và thông điệp.

Trái với đà tăng trưởng doanh thu vượt trội từng ngày, bộ phim liên tục vấp phải những tranh luận trái chiều, từ các cảnh nóng, tình tiết đến thông điệp mà ê-kíp muốn truyền tải.

Là khán giả từng xem 2 phần trước của loạt phim, tôi quyết định mua vé ngay ngày đầu công chiếu để tiếp tục theo dõi phần mới nhất, đồng thời tự tìm câu trả lời cho chính mình.

Hơn 120 phút quanh quẩn chuyện ngoại tình, đánh ghen và những màn trả thù

Phim xoay quanh Thị Mầu (Kỳ Duyên), tiểu thư chuẩn bị kết hôn với Văn Tài (Quốc Anh), con trai quan tri phủ. Tuy nhiên, Tài vẫn vương vấn tình cũ là Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), người đã có chồng là Cường (Steven Nguyễn).

Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu), em gái nuôi của Tài, cũng dành cho anh tình cảm vượt quá giới hạn. Từ những mối quan hệ chồng chéo ấy, Chị chị em em 3 khai thác các góc khuất trong tình yêu và hôn nhân, từ ngoại tình, phản bội đến ghen tuông, chiếm hữu và lòng ích kỷ.

Vấn đề lớn nhất của bộ phim, theo tôi, nằm ở chính cách xây dựng những mối quan hệ này.

Văn Tài ngoại tình với Liễu, người vốn là chị dâu tương lai của mình. Nương đem lòng yêu anh trai nuôi, đẩy mối quan hệ vào tình thế khó xử. Cường vì toan tính riêng còn chuốc thuốc, lên giường với Nương - em gái nuôi của Tài. Những mối quan hệ vốn có thể trở thành chất liệu cho một câu chuyện tâm lý nhiều chiều lại bị cuốn vào vòng xoáy phản bội, dục vọng và trả thù.

Các nhân vật nữ giẫm đạp lên nhau chỉ vì cùng có tình yêu với 1 người đàn ông.

Phần lớn thời lượng phim chỉ xoay quanh những cuộc đấu đá tình ái. Người ngoại tình, kẻ phản bội, người tìm cách bắt ghen, trả thù; chị giật chồng em, em hãm hại chị; gã đàn ông quen nhiều phụ nữ để thỏa mãn ham muốn nhất thời.

Phận đàn bà trên màn ảnh hết đánh ghen, giật tóc, xé áo đến đầu độc, hãm hại nhau... Tất cả đều xoay quanh mục đích mong có được người chồng mình mong ước. Các nhân vật liên tục gây tổn thương cho nhau nhưng lại thiếu những diễn biến tâm lý đủ thuyết phục để khán giả hiểu vì sao họ hành động như vậy.

Đây không đơn thuần là việc lặp lại một mô-típ phim cũ kỹ. Cách kể chuyện ấy còn đặt ra vấn đề về góc nhìn của tác phẩm đối với phụ nữ. Họ có thể là những người giàu có, xinh đẹp, sắc sảo nhưng cuối cùng lại bị thu hẹp thế giới quan vào chuyện tình ái, sự chiếm hữu và cuộc chiến giành đàn ông.

Phim đặt các nhân vật vào những hoàn cảnh éo le song lại thiếu sự đầu tư cho diễn biến nội tâm. Những lựa chọn quan trọng chưa được chuẩn bị đủ kỹ, các mâu thuẫn tâm lý cũng chưa được đào sâu đúng mức. Vì thế, hành động của nhân vật nhiều lúc tạo cảm giác khiên cưỡng, phục vụ diễn biến kịch bản hơn là xuất phát từ tính cách và hoàn cảnh của chính họ.

Nhân vật Văn Tài của Quốc Anh - trung tâm của mọi cuộc ghen tuông - được xây dựng thiếu lý tưởng và khát vọng sống.

Tên phim là Chị chị em em 3, gợi liên tưởng đến những mối quan hệ giữa phụ nữ với phụ nữ, còn những gì tác phẩm thể hiện lại chủ yếu là sự đối đầu và hủy hoại lẫn nhau. Tình chị em, tình bạn hay sự đồng cảm giữa những người phụ nữ gần như bị lấn át bởi cuộc chiến tình ái.

Có rất nhiều cách để khai thác sự phức tạp trong quan hệ nữ giới mà không nhất thiết phải quay về mô-típ giật chồng, ngoại tình và hãm hại nhau vốn đã quá nhàm chán mà phim ảnh mì ăn liền đã khai thác từ cách đây hàng chục năm.

Các nhân vật nam được xây dựng cũng không khá khẩm hơn. Văn Tài là người đàn ông thiếu bản lĩnh, ỷ lại gia thế và liên tục vướng vào những mối quan hệ sai trái. Cường hiện lên như một gã rượu chè, bài bạc, sẵn sàng lợi dụng, thao túng phụ nữ vì mục đích riêng.

Ở một số phân đoạn, cả rạp bật cười. Nhưng tiếng cười không hẳn đến từ sự hài hước có chủ đích mà đôi khi xuất phát từ những câu thoại và tình huống ngô nghê đến khó tin.

Cảnh nóng táo bạo nhưng thừa thãi

Một yếu tố gây tranh luận nhiều nhất của phim là các cảnh nóng táo bạo. Tác phẩm vốn gắn nhãn 18+ nên việc khai thác tình dục hay hình ảnh "nóng" không phải điều bất ngờ. Dẫu vậy, vấn đề không nằm ở mức độ phô bày mà ở việc những cảnh này có thực sự phục vụ câu chuyện hay không.

Tình yêu trái luân thường đạo lý của Văn Tài và Thị Liễu được đẩy mạnh trong phim.

Nhân vật Văn Tài của Quốc Anh có phân đoạn cởi khăn, để lộ gần như toàn bộ cơ thể từ phía sau. Cảnh thân mật sau đó giữa Tài và Liễu được khai thác qua nhiều góc quay trực diện. Thay vì tạo ra một lớp nghĩa về dục vọng, sự phản bội hay những giằng xé trong mối quan hệ, chi tiết khiến người xem có cảm giác bộ phim đang cố phô bày sự táo bạo để kích thích thị giác.

Cảnh ân ái giữa nhân vật của Steven Nguyễn và Chi Pu trong tình trạng say xỉn cũng tạo cảm giác khiên cưỡng, chưa cho thấy vai trò rõ ràng trong việc phát triển câu chuyện.

Đáng chú ý hơn là phân đoạn Thị Mầu cởi bỏ váy áo, bán khỏa thân và chủ động đòi Văn Tài làm tình như một điều kiện để cứu người yêu của anh đang trúng độc, đồng thời cũng là chị mình. Tình huống được đẩy đến mức cực đoan, khiến hành động của nhân vật trở nên khó hiểu hơn là gây ấn tượng.

Tôi không cho rằng phim 18+ phải né tránh cảnh nóng hay tình dục. Điện ảnh có quyền khai thác điều trần trụi nhất của con người, kể cả dục vọng và những mối quan hệ lệch chuẩn.

Vấn đề nằm ở chỗ, một cảnh nóng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần bộc lộ tâm lý, đẩy xung đột hoặc mở ra một tầng nghĩa cho câu chuyện. Nếu có thể cắt bỏ mà không ảnh hưởng đến diễn biến phim, sự tồn tại của nó lại trở nên thừa thãi, vô nghĩa.

Phim khiến người xem đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ rối như tơ vò của các nhân vật cùng cách xây dựng tình yêu độc hại.

Rời rạp, điều đọng lại trong tôi không phải là sự bất ngờ trước những cú lật mặt hay cảnh quay táo bạo mà là cảm giác hoang mang về dụng ý của người làm phim.

Các bạn có quyền kể về những con người ích kỷ, những cuộc tình sai trái và những mối quan hệ độc hại. Nhưng khai thác về cái xấu không có nghĩa là được phép xây dựng câu chuyện một cách hời hợt; khai thác bản năng không đồng nghĩa với việc có thể đánh đồng sự trần trụi với chiều sâu.

Doanh thu có thể phần nào là thước đo sức hút của một bộ phim ở phòng vé nhưng không thể thay thế chất lượng nội dung. Và với Chị chị em em 3, câu hỏi lớn nhất sau khi xem phim không phải là ai phản bội ai, ai thắng ai trong cuộc chiến tình ái, mà là: Ngoài những yếu tố gây sốc đã trôi đi, tác phẩm thực sự muốn kể câu chuyện gì?

Phân cảnh tình cảm giữa Văn Tài và Thị Liễu trong "Chị chị em em 3"

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Trọng Khang

Ảnh, clip: NSX