Thật sự khó hiểu vì hoa hậu Kỳ Duyên diễn xuất như vậy mà được giao vai chính quan trọng có sức nặng trong phim "Chị chị em em 3". Có lẽ cô ấy được nhận vai chỉ vì đẹp.

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Tôi vốn không phải fan của dòng phim giải trí lắm drama nhưng vì suốt 1 tuần qua thấy mọi người bàn tán nhiều về phim Chị chị em em 3 nên cũng tò mò đến rạp. Tôi muốn tự mình kiểm chứng xem phim có dở thật như nhiều người nhận xét hay chỉ là chiêu trò để kéo khán giả đi xem. Việc phim nhận ý kiến trái chiều nhưng vẫn tăng doanh thu khiến tôi muốn ra rạp để tự đưa ra câu trả lời cho mình. Chắc chắn phải có yếu tố nào đó để Chị chị em em 3 hút khán giả mạnh đến vậy.

Cảnh trong 'Chị chị em em 3".

Câu khách bằng cảnh nóng và dàn cast đẹp

Nhận định ban đầu là phim có phần hình ảnh nịnh mắt, màu phim đẹp, bối cảnh ở Bắc Ninh tuy đơn giản nhưng khá ấn tượng. Phần phục trang cũng được đầu tư kỹ lưỡng và có phần đẹp và hiện đại quá trong bối cảnh làng quê Bắc Bộ 100 năm trước.

Nhà làm phim Chị chị em em 3 hẳn nắm rất rõ công thức giải trí để kéo khán giả ra rạp. Đầu tiên là quy tụ một dàn diễn viên đẹp đồng đều và có sức hút lớn về mặt thương mại với Steven Nguyễn, Quốc Anh, Chi Pu, Lan Ngọc và hoa hậu Kỳ Duyên. Steven Nguyễn đang là diễn viên nam 'hot' nhất, ghi dấu ấn liên tiếp qua 2 bộ phim Mưa đỏ, Trại buôn người và sở hữu lượng fan lớn. Chi Pu cũng là tên tuổi 'hot' không kém, từng tham gia khá nhiều dự án phim dù diễn xuất còn hạn chế.

Quốc Anh có ngoại hình nổi bật và từng tạo tên tuổi qua hàng loạt dự án truyền hình và điện ảnh, đáng kể nhất là Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi! đều do Trấn Thành đạo diễn. Còn Lan Ngọc đã ghi dấu ấn qua nhiều phim từ Cánh đồng bất tận đến Cua lại vợ bầu và sở hữu lượng fan hùng hậu nhờ liên tục tham gia các gameshow hot. Trong số này, hoa hậu Kỳ Duyên là người ít kinh nghiệm đóng phim nhất. Đây mới là phim thứ 2 của cô sau Bộ tứ báo thủ nhưng nhờ ngoại hình đẹp và tên tuổi đã gây dựng nhiều năm cũng đủ sức kéo không ít khán giả đến rạp.

Tạo hình của Lan Ngọc trong phim.

Với một bộ phim giải trí, việc sở hữu chừng đó "trai xinh gái đẹp" đã là lợi thế lớn trong việc bán vé. Song nội dung phim thì thế nào? Đúng như nhận xét của bạn Trọng Khang, Chị chị em em 3 chỉ loanh quanh chuyện phụ nữ giành giật đàn ông cùng những cảnh nóng sống sượng. Cảnh nóng được sử dụng triệt để ngay cảnh đầu phim và trải dài gần như tới tận cuối.

Nhiều cảnh nóng xem mà đỏ mặt, từ cảnh nóng của Lan Ngọc và Quốc Anh đến cảnh nóng của Chi Pu và Steven Nguyễn. Tôi không nghĩ phim Việt lấy bối cảnh xưa mà có thể táo bạo đến thế và cho rằng đây là một trong những yếu tố để bán vé hiệu quả, nhất là khi hầu hết khán giả ra rạp mua vé xem là người trẻ.

Sở hữu thương hiệu phim vốn đã được biết đến từ 2 phần trước nhưng Chị chị em em 3 có bối cảnh và nội dung mới, dàn diễn viên trừ Chi Pu thì gần như không có người cũ lặp lại. Phim xoay quanh nhân vật Văn Tài (Quốc Anh) - con trai quan tri phủ - nổi tiếng sống phóng túng, thay người tình như thay áo. Một kẻ lăng nhăng như thế mà cả 3 phụ nữ đẹp đều vứt bỏ lòng tự trọng và bất chấp thủ đoạn để đâm đầu vào, từ Mầu (Kỳ Duyên) đến Nương (Chi Pu) và Liễu (Lan Ngọc). Người còn độc thân muốn sở hữu Tài còn dễ hiểu, đến gái đã có chồng cũng bất chấp mọi phép tắc trong xã hội phong kiến để đến với Tài càng khó hiểu.

Nhân vật Tài cũng được xây dựng không đồng nhất bởi ban đầu hiện lên là một kẻ lăng nhăng "tốn gái", nghiện sex nhưng tới cuối lại thể hiện là một kẻ chung tình. Thông qua Chị chị em em 3, hình ảnh người phụ nữ bị hạ thấp và rẻ rúng một cách đáng thương, chỉ vì yêu đương mù quáng mà quay sang hại lẫn nhau và nhận về cái kết đắng. Tôi vô cùng khó hiểu với cảnh Liễu và Tài hạnh phúc bên nhau trên thuyền sau khi chạy trốn. Tại sao hai kẻ "gian phu dâm phụ" bất chấp đạo lý chạy trốn cùng nhau lại có thể được tôn lên như một tình yêu đẹp như thế. Không rõ nhà làm phim muốn truyền tải thông điệp gì ở chi tiết này?

Kỳ Duyên gây thất vọng

Hoa hậu Kỳ Duyên không thuyết phục được khán giả trong những cảnh tâm lý nặng.

Điều tôi chưa hài lòng khi xem phim này có lẽ là diễn xuất của hoa hậu Kỳ Duyên. Với vai diễn đầu tay trong phim Bộ tứ báo thủ, Kỳ Duyên từng được kỳ vọng là hoa hậu đóng phim có triển vọng. Tuy nhiên sang đến bộ phim này, cô bộc lộ hầu hết yếu điểm trước ống kính. Khi đặt bên cạnh các diễn viên có nghề như NSND Lê Khanh, Lan Ngọc, Steven Nguyễn.... Kỳ Duyên gần như bị lép vế.

Kỳ Duyên đẹp, điều đó không thể phủ nhận vì cô từng là Hoa hậu Việt Nam nhưng với bộ phim này khán giả chưa thấy cô là diễn viên thực sự mà chỉ là một hoa hậu đóng phim. Đài từ yếu, thoại cứng và thiếu biểu cảm khiến gần như lúc nào người đẹp cất lời cũng khiến khán giả mệt mỏi. Mầu là một nhân vật có tâm lý phức tạp và xuất hiện từ đầu tới cuối phim với nhiều cảnh tâm lý nặng nhưng diễn xuất của Kỳ Duyên gượng gạo và chưa thuyết phục.

Nhân vật có khóc, có cười nhưng người xem không cảm nhận được niềm vui, nỗi đau hay sự uất hận trong ánh mắt và nét mặt của cô nên khó nhận được sự đồng cảm của khán giả. Vai Mầu có lẽ là chiếc áo quá rộng với Kỳ Duyên. Nếu nàng hậu muốn đi đường dài trong nghề diễn chắc chắn sẽ phải học thêm nhiều. Tôi ấn tượng với lời thoại Tài (Quốc Anh) dành cho Mầu (Kỳ Duyên) khi mọi việc đã bị vỡ lở: "Thứ hoàn hảo như vậy chỉ để trưng bày".

Hoa hậu Kỳ Duyên trong "Chị chị em em 3":

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Linh Đan

Ảnh, clip: NSX