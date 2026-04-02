Bộ Công Thương vừa hoả tốc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3 của Bộ Chính trị và Công điện số 22 ngày 11/3 của Thủ tướng về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc bộ như Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Vụ Dầu khí và Than, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để cập nhật kịch bản ứng phó hiệu quả và phương án xử lý tổng thể, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết số 36 ngày 6/3 nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động và tăng khai thác dầu thô trong nước. Đồng thời, chỉ đạo hai nhà máy lọc dầu duy trì công suất tối đa an toàn; đưa các nhà máy Ethanol, Condensate vào sản xuất.

Giá xăng dầu đang biến động mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch tạo nguồn, nhập khẩu, dự trữ; duy trì dự trữ lưu thông bắt buộc, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối. Các đơn vị phải điều tiết nguồn cung giữa các vùng, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ, không gián đoạn hệ thống phân phối, đồng thời chủ động phương án xử lý khi có biến động nguồn cung.

Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết giảm tiêu dùng xăng dầu, ưu tiên phương tiện công cộng, xe điện và nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, đầu cơ, ngừng bán không có lý do chính đáng, bán sai giá, vi phạm về chất lượng và đo lường.

Bộ Công Thương đồng thời giao nhiệm vụ cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong ngành duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa sản xuất để tăng nguồn cung cho thị trường trong nước. Các đơn vị này cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và chuẩn bị phương án dự phòng khi thị trường biến động.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm hoạt động bán hàng liên tục, bố trí đủ nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo tình hình để phục vụ công tác điều hành.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia và xây dựng phương án sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.