Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36 ngày 6/3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Theo đó, Chính phủ đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá xăng, dầu.

Giá xăng dầu được điều chỉnh ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên

Theo nghị quyết mới, giá xăng dầu được điều chỉnh khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày mà giá cơ sở tăng từ 15% trở lên. Nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).

Như vậy, khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên, giá xăng dầu trong nước mới được điều chỉnh ngay sau đó một ngày, thay vì mức biến động 7% như trước.

Điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên

Cũng theo nghị quyết, giá xăng dầu được điều chỉnh khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày giảm từ 10% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).

Nghị quyết cũng nêu rõ, trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12h của ngày điều hành, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/3.