Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng về giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng đánh giá, nhờ phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bám sát tình hình, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tới tiếp vẫn được bảo đảm; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới.

Xăng dầu nói riêng và năng lượng nói chung bảo đảm cho sản xuất, tiêu dùng, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, cần phải có các giải pháp để bảo đảm mục tiêu không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách làm xáo trộn tình hình.

Xây dựng kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu

Vì vậy, Thủ tướng quán triệt phương châm “nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét”.

Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để bảo đảm nguồn dầu thô nhập khẩu.

Các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Bộ Tài chính được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Thủ tướng lưu ý phải chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá làm rối loạn tình hình.

Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào. Trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, Thủ tướng chỉ đạo, phải kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tuyên truyền sai sự thật.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không.

Nhất trí giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ vận tải xăng dầu, song Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu và thủy thủ của Việt Nam; nghiêm cấm sử dụng tàu Việt Nam, Quốc kỳ Việt Nam để chuyên chở, vận chuyển ở các nước khác, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của đất nước.

Ngoài ra, Thủ tướng gợi mở về việc quy hoạch, xây dựng các kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu phù hợp với tình hình theo kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.