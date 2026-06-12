Như bao gia đình khác ở thành phố, cứ hè đến, vợ chồng tôi lại đau đầu chuyện gửi con. Chúng tôi có 3 người con, lần lượt 6, 9 và 12 tuổi. Những năm trước, mẹ chồng tôi còn khỏe, tôi hay gửi con về quê. Nhưng giờ ông bà yếu và tôi không an tâm khi con ở xa mình.

Em gái tôi cũng có 2 người con 7 và 10 tuổi. Hai chị em đã lấy chồng nhưng sống trong cùng một khu tập thể cũ. Nhà tôi ở tầng 3, nhà em ở tầng 2. Chúng tôi đều đi làm giờ hành chính và không dư dả tiền thuê người trông trẻ. May mắn là mẹ chồng em tôi đã nghỉ hưu. Bà thương cháu nên từ đầu hè đã lên trông nom, nấu nướng cho bọn trẻ.

Khi bà lên, tôi cũng hỏi ý kiến bà và 2 em về việc gửi 3 đứa con tôi xuống ban ngày, nhờ bà trông coi và nấu ăn cho bữa trưa. Tôi chủ động xin góp tiền ăn, tiền điện nước hàng tháng. Bà chưa từng phàn nàn điều gì nên tôi nghĩ mọi việc đều ổn.

5 đứa trẻ cũng đã lớn nên không cần phải chăm từng li từng tí, chủ yếu là bà trông coi, không để chúng đi chơi linh tinh. 5 đứa hay tự chơi với nhau, đọc truyện, xem tivi, chiều chiều thì xuống sân chung chạy nhảy.

Một hôm, tôi đang làm việc thì em gái gọi điện, thông báo mẹ chồng phải về quê có việc gấp. Em gọi cho tôi trước, hỏi tôi có thể xin nghỉ về trông bọn trẻ vài tiếng để em họp xong rồi về được không. Nhưng trưa hôm đó tôi có buổi liên hoan quan trọng, mừng lãnh đạo mới, không thể vắng mặt. Chồng tôi thì đang đi công trình xa.

Không còn cách nào, em đành tự xin nghỉ, về nhà chăm sóc 5 đứa trẻ. Tối đến, em nhắn cho tôi một đoạn khá dài. Đại ý em nói, mẹ chồng em không có nghĩa vụ trông con cho cả hai nhà, càng không phải lúc có việc phát sinh thì chỉ gia đình em đứng ra xử lý.

Tôi nhanh chóng xin lỗi cho mọi chuyện êm xuôi.

Chị em gái bất hòa vì chuyện phân công trông con, cháu mùa hè. Ảnh minh họa

Khoảng 10 ngày sau, em gái lên nhà tôi nói chuyện. Em bảo mẹ chồng em bắt đầu mệt vì mỗi ngày phải trông 5 đứa trẻ hiếu động từ 7h sáng đến 18-19h. Em đề nghị vợ chồng tôi thu xếp về đón con sớm hơn mỗi ngày và cuối tuần thì "đổi ca", trông 5 đứa trẻ cho bà được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Nghe xong tôi thấy hơi khó chịu. Tôi nói thẳng rằng tôi vẫn đang đóng góp tiền đầy đủ. Việc bà tiện thể trông thêm con tôi, cả nhà thống nhất từ đầu. Không có thêm con tôi thì bà vẫn trông 2 đứa cháu nội cả tuần. Nếu giờ bắt tôi phải nhận trách nhiệm trông cả 5 đứa cuối tuần thì chẳng khác nào chuyển một phần việc của bà sang cho tôi.

Em gái lập tức phản ứng. Em tôi trách móc, nhiều hôm tận 19h30 vợ chồng tôi chưa đón con, bà lại phải nấu thêm đồ ăn cho 3 đứa, chờ chúng ăn rồi dọn dẹp. "Con bé lớn nhà chị 12 tuổi rồi cũng không biết phụ bà nhặt rau, rửa bát. Hôm nào em về tới nơi cũng thấy bà còng lưng dọn dẹp còn mấy đứa nằm gác chân xem tivi, chơi điện thoại", em tôi nói.

Cơ quan tôi cách nhà gần 15km, hầu như ngày nào cũng tắc đường nghiêm trọng nên đâu phải muốn về sớm là được. Chồng tôi cũng bận tối mắt tối mũi. Cuối tuần là thời gian hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Nếu trông thêm 2 đứa cháu thì tôi còn đâu thời gian tái tạo sức lao động.

Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc trong không khí căng thẳng. Tôi không còn thoải mái gửi con xuống nhà em như trước nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Thỉnh thoảng xuống nhà, tôi cảm giác em nhìn mình với vẻ không hài lòng. Nhưng ngược lại, mẹ chồng em vẫn cư xử bình thường. Bà chưa từng than phiền hay từ chối trông các cháu. Tôi biết ý nên còn mua sữa, hoa quả, quần áo biếu bà.

Tôi thấy người suy nghĩ nhiều nhất, làm mọi chuyện phức tạp lên là em gái tôi. Chỉ vì chuyện trông nom bọn trẻ trong 2 tháng hè mà mối quan hệ vốn rất thân thiết của chị em tôi lại xuất hiện khoảng cách. Theo mọi người, trong trường hợp tôi và em gái ai đúng ai sai? Hay tôi nên làm gì cho hợp tình, hợp lý?

Độc giả giấu tên

Mỗi dịp hè đến, cùng với niềm háo hức của trẻ nhỏ là nỗi trăn trở của nhiều gia đình về chuyện trông con, chi phí sinh hoạt hay cách để con có một mùa hè an toàn, bổ ích. Những câu chuyện rất đời thường ấy đang phản chiếu nhiều áp lực, thay đổi trong đời sống gia đình hiện đại. Báo VietNamNet mở diễn đàn "Khi trẻ nghỉ hè". Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.