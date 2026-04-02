Chị em ruột cùng làm dâu một nhà

Nguyễn Thị Oanh (SN 1997, quê Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng) lấy chồng cách nhà 200m.

Oanh cứ ngỡ đó là mối duyên đặc biệt nhất trong đời. Không ngờ, 5 năm sau ngày cưới, chị lại được thấy một mối duyên đặc biệt hơn nữa, khi em gái ruột nên duyên với em trai chồng của mình.

Hai chị em ruột cùng làm dâu một nhà – câu chuyện của chị em Oanh được nhiều người biết đến.

Chị Oanh (áo đen) và em gái - Nguyễn Thị Thúy

Chị Oanh và chồng – anh Nguyễn Văn Bình (SN 1993), quen biết nhau vào năm 2016 do hai bên gia đình mai mối.

Chị kể: “Nhà chồng tôi vào miền Nam sống từ lúc chồng tôi còn nhỏ. Sau này, cả nhà mới về lại quê nhà Hải Phòng.

Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng vốn cùng làng nên biết rõ về nhau. Khi trở lại quê, bố mẹ chồng nói vui với bố mẹ tôi ‘nhà ông bà có 2 cô con gái, nhớ để cho nhà tôi một nàng dâu nhé’. Thế là, hai bên kết nối cho tôi và chồng nói chuyện với nhau”.

Được gia đình tác thành, chị Oanh và anh Bình bén duyên rất nhanh. Tìm hiểu nhau chưa đầy 1 tháng, họ đã thuận lòng "kết tóc xe duyên". Đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của cả hai bên gia đình.

Năm ấy, Nguyễn Văn Biên (SN 1998) – em trai ruột của anh Bình, tròn 18 tuổi, còn Nguyễn Thị Thúy (SN 1999) – em gái ruột chị Oanh, vừa 17 tuổi. Khi anh trai, chị dâu nên duyên, Biên có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với Thúy. Cặp đôi cảm mến nhau lúc nào không hay.

Khác với chuyện tình “thần tốc” của vợ chồng chị Oanh, tình cảm của Biên và Thúy gặp nhiều trắc trở hơn. Khi Biên đi nghĩa vụ quân sự trở về, cặp đôi từng có thời gian chia tay nhưng rồi lại quay về vì nhận ra không thể thiếu nhau trong đời.

Khi công khai chuyện tình cảm với gia đình và xác định cưới nhau, cặp đôi Thúy – Biên gặp nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, đây là mối duyên lành, hai gia đình đã thân thiết nay càng thêm gần gũi.

Tuy nhiên, một số người lại nói, kết duyên như vậy thì hai bên gia đình đều mất đi một mối thông gia, hơn nữa, mối quan hệ giữa anh chị em sẽ phức tạp.

“Riêng tôi chỉ khuyên em gái suy nghĩ thật kỹ và bảo em, nếu đã tin tưởng vào tình cảm của mình thì cứ tiến tới.

Bố mẹ hai bên hoàn toàn nhất trí với hôn sự của các em. Bố mẹ tôi nói ‘hai chị em cùng làm dâu một nhà là chuyện mừng. Mai này dẫu sướng khổ, chị em hãy đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau’”, chị Oanh chia sẻ.

Sống cách nhau bức tường rào

Năm 2019, vợ chồng Oanh chuyển ra ở riêng. Nhà mới của vợ chồng chị ngay sát nhà bố mẹ chồng, chỉ cách nhau một bức tường rào.

Vợ chồng chị Oanh (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình chụp ảnh kỷ niệm trong đám cưới của cặp đôi Thúy - Biên vào năm 2021

Năm 2021, Thúy và Biên tổ chức đám cưới. Hai bên gia đình một lần nữa kết tình thông gia. Vợ chồng Thúy ở riêng nhưng chung sân với bố mẹ chồng. Hai chị em ruột suốt 5 năm qua vẫn ở cạnh nhau.

“Nhà tôi đặc biệt ở chỗ, mấy anh chị em đều ở chung một xóm.

Bố mẹ chồng tôi có 3 người con trai. Vợ chồng anh chị cả sống cùng bố mẹ chồng, vợ chồng Thúy sống ở nhà khác nhưng trên cùng mảnh đất đó, còn vợ chồng tôi ở ngay cạnh. Anh chị em sống hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau”, chị Oanh kể.

Cùng làm dâu một nhà, lại ở gần nhau, chị em Oanh kề cạnh sớm tối. Mỗi sáng, hai chị em chỉ cần ngó ra cửa là thấy nhau. Mỗi tối, họ lại sang nhà nhau giúp đỡ việc nhà, tâm sự hoặc rủ nhau về nhà bố mẹ đẻ cách đó vỏn vẹn 200m để thăm hỏi.

“Bố mẹ tôi lên nhà thông gia chơi thì gặp được cả hai cô con gái. Chị em tôi về nhà bố mẹ cũng luôn về cùng nhau.

Đi chơi ở đâu, chúng tôi cũng rủ nhau đi cùng. Mỗi cuối tuần, hai nhà tập trung ăn uống ở nhà ngoại vào buổi trưa và ăn cơm ở nhà nội vào buổi tối. Những dịp đặc biệt, chúng tôi cùng mua quà cho bố mẹ hai bên”, Oanh chia sẻ.

Những lúc bố mẹ hai bên ốm đau, hai cặp đôi lại bảo ban nhau chăm sóc chu đáo. Khi một trong hai gia đình nhỏ gặp khó khăn, gia đình còn lại giúp đỡ tận tình.

Chị em dâu cũng là chị em ruột, anh em “cọc chèo” cũng cùng bố mẹ sinh ra, họ sẵn sàng đùm bọc nhau không chút tính toán. Đó là điều khiến Oanh hạnh phúc nhất khi cùng em gái ruột làm dâu chung một nhà.

Ảnh: NVCC