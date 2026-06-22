Ngày 20/6/2026, Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của chị Hà Thị Yến Phương (SN 1986, trú ở Tổ dân phố Hoàng Mai, phường An Hải, TP Hải Phòng), nhân vật trong bài viết: "'Cháu chỉ có mỗi mẹ thôi, xin các cô chú cứu mẹ cháu với'".

Theo đó, tối ngày 11/6, trên đường đến công ty làm ca đêm không may chị bị ngã xuống mặt đường bê tông và bất tỉnh. Ngay sau đó, chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng). Sáng 12/6, chị Phương được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, đến tối 20/6, chị Hà Thị Yến Phương đã không qua khỏi.

Ngày 22/6, em Hà Phong (con trai chị Hà Thị Yến Phương) đã liên hệ tới Báo VietNamNet thông báo, đồng thời ngỏ ý xin ngừng nhận hỗ trợ từ bạn đọc để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

"Cháu vô cùng biết ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con cháu trong lúc khó khăn hoạn nạn. Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh, gia đình cháu được nhiều tổ chức và mọi người thăm hỏi, giúp đỡ. Giờ mẹ cháu không còn nữa, cháu buồn lắm nhưng cháu sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ.

Thông qua Báo VietNamNet, cháu xin ngừng nhận tấm lòng của mọi người giúp đỡ. Kể từ ngày 23/06/2026, nếu bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ, xin nhờ Báo chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn khác hoặc các chương trình từ thiện - xã hội mà Báo đang kêu gọi giúp đỡ", em Hà Phong nói.