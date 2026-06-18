MS 2026.159

Mỗi lần nghe con hỏi như vậy, chị Hoàng Thị Vân (mẹ bé Hân) lại đau đớn đến nghẹn lòng. Chị Vân nghẹn ngào kể về biến cố xảy đến với gia đình vào đầu tháng 9/2025, khi Hân vừa bước vào năm học lớp 2.

Cô bé Hoàng Ngọc Hân ngây thơ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chân con bị cắt rồi có mọc lại được không?”

Khi đó, bé Hân bỗng dưng kêu đau chân, đi lại tập tễnh. Chị Vân vội đưa con tới Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) thăm khám.

Qua chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện phần xương của Hân có dấu hiệu mờ đục bất thường, khác hẳn với hình ảnh xương khỏe mạnh thông thường. Lo ngại tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ khuyên gia đình nhanh chóng đưa bé lên bệnh viện tuyến Trung ương để kiểm tra chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua các xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện trong xương của bé có ổ viêm bất thường và quyết định phẫu thuật khẩn cấp.

“Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy xương của con có dấu hiệu bất thường nên tiến hành sinh thiết. Kết quả khiến cả gia đình tôi rụng rời: con mắc u xương ác tính.

Từ đó, Hân bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh ung thư đầy đau đớn. Cô bé trải qua 4 đợt hóa trị liên tiếp. Tết năm 2026 cũng là cái Tết đặc biệt nhất của gia đình khi hai mẹ con phải đón giao thừa trong bệnh viện”, chị Vân chia sẻ.

Thế nhưng, mọi nỗ lực điều trị vẫn không thể ngăn được sự phát triển của khối u. Khối u ngày càng lớn, nổi rõ ở vùng đầu gối. Để giữ lấy tính mạng cho bé Hân, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 xương đùi phải.

Sau ca phẫu thuật, Hân được chuyển sang Bệnh viện K3 Tân Triều để tiếp tục điều trị hóa chất và trải qua thêm 3 đợt truyền thuốc.

Dù đã phải cắt cụt một bên chân, bé Hân vẫn nghĩ, một ngày nào đó mình có thể đi lại bình thường như trước

Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, có những lúc cô bé cũng không thể kìm được nước mắt. Thương con còn quá nhỏ để hiểu và chấp nhận mất mát quá lớn, vợ chồng chị Vân đành dỗ dành: “Bố mẹ chỉ mang chân con sang nước ngoài chữa bệnh thôi, khi nào khỏi sẽ trả lại cho con”.

Nỗi đau bệnh tật chưa nguôi thì gánh nặng kinh tế lại tiếp tục đè nặng lên vai người mẹ nghèo.

Hoàn cảnh gia đình chị đặc biệt khó khăn. Chồng chị là anh Hoàng Văn Thắng làm lao động tự do với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, chị Vân làm công nhân gần nhà với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, nhưng từ ngày con mắc bệnh, chị buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc con.

Ngoài Hân, vợ chồng chị còn hai con trai đang tuổi ăn học. Mọi chi tiêu trong gia đình giờ chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi của người chồng.

Đến nay, gia đình đã phải vay mượn anh em, họ hàng gần 300 triệu đồng để có tiền chữa bệnh cho Hân. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng bệnh của bé quá phức tạp nên phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục chi trả với chi phí lớn. Trung bình mỗi tuần, riêng tiền thuốc điều trị đã lên tới khoảng 6 triệu đồng.

Mỗi ngày trôi qua, khoản chi phí điều trị lại tăng thêm, trong khi khả năng xoay xở của gia đình ngày càng cạn kiệt. Nỗi lo không đủ tiền để con tiếp tục điều trị luôn thường trực trong suy nghĩ của vợ chồng chị Vân.

Những cơn sốt cao liên tiếp cùng các đợt hóa trị kéo dài khiến cơ thể Hân ngày một gầy yếu. Phần lớn thời gian, cô bé phải nằm trong bệnh viện, hiếm hoi lắm mới có dịp được trở về nhà.

Thế nhưng, phía sau dáng vẻ nhỏ bé ấy vẫn là một nghị lực đáng khâm phục. Hân luôn mong mỏi sớm khỏi bệnh để được trở lại lớp học, được tung tăng vui đùa cùng bạn bè.

Điều khiến người lớn đau lòng nhất là sự ngây thơ của cô bé. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ vẫn tin một ngày nào đó mình sẽ có thể đi lại bình thường như trước.

Kinh tế gia đình chị Vân gặp nhiều khó khăn kể từ khi bé Hân mắc bệnh hiểm nghèo

“Nhìn con vô tư như vậy, tôi không nỡ để con biết sự thật. Mỗi lần con chỉ vào phần chân đã mất rồi hỏi, vợ chồng tôi lại dỗ dành rằng sau này sẽ mang chân về trả lại cho con.

Tôi chỉ sợ đến khi lớn hơn, hiểu chuyện, con sẽ bị sốc. Nhưng để con không rơi vào khủng hoảng tâm lý, vợ chồng tôi cố giấu con được ngày nào hay ngày ấy”, chị Vân xót xa.

Để bé Hân có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, sớm được trở lại trường học như bao bạn bè cùng trang lứa, lúc này, mỗi một vòng tay chia sẻ của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức giúp bé Hân và gia đình vượt qua khó khăn và bạo bệnh.

Bạn đọc giúp cháu Hoàng Ngọc Hân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.159 (em Hoàng Ngọc Hân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Vân (mẹ của Ngọc Hân) theo địa chỉ: Thôn Xuân Đán, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0972027090.

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