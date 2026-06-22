MS 2026.163

Huy sinh ra trong một gia đình người dân tộc Thái ở bản Lù, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy nên thu nhập bấp bênh, kinh tế luôn thiếu trước hụt sau.

Để giúp bố mẹ thoát cảnh nghèo khó, sau khi học hết lớp 12, Huy gác lại giấc mơ giảng đường, nhường cơ hội đến trường cho em gái Quàng Thị Huệ (SN 2008). Chàng trai trẻ lặn lội xin học nghề tại một xưởng sửa chữa xe máy ở Cà Nòi, với mong muốn sớm tự lập để đỡ đần gia đình.

Thế nhưng, vào buổi chiều định mệnh ngày 13/4/2026, trên đường đi đón bạn học ở xã Cò Nòi, Huy bất ngờ gặp tai nạn và bất tỉnh tại chỗ.

Tai nạn giao thông khiến Huy nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Huy được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Tuy nhiên do chấn thương nặng và phức tạp, ngay sau đó em được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Quàng Gia Huy nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Em bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, gãy tay và chân, nhiều xương sườn gãy phức tạp gây tổn thương gan và phổi.

Từ ngày gặp nạn, Huy liên tục phải chuyển viện, trải qua hành trình điều trị kéo dài từ Sơn La xuống Hà Nội để giành giật sự sống.

Tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi được các bác sĩ khoa Thần kinh tận tình cứu chữa qua cơn nguy kịch về sọ não, Huy lại tiếp tục bước vào cuộc chiến ở Khoa Điều trị tích cực bụng.

Đến tháng 5/2026, khi tình trạng gan và phổi có phần tiến triển, Huy tiếp tục được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để điều trị những vết loét tì đè sâu vùng cụt vì nằm bất động lâu ngày. Thế nhưng, sau khoảng hai tuần, Huy có hiện tượng sốt cao kèm co giật, nôn mửa xuất hiện liên tục, buộc các bác sĩ phải chuyển em quay lại Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Huy bị rò mật sau chấn thương, tắc ruột nên rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng trầm trọng.

Di chứng để lại sau vụ tai nạn khiến Huy phải nằm viện điều trị lâu dài tốn kém

Sau hơn hai tháng nằm viện, từ một thanh niên khỏe mạnh, hiện giờ Huy nằm thoi thóp bên những ống truyền dịch.

Hơn hai tháng đồng hành cùng con trong bệnh viện, anh Quàng Văn Kiện (SN 1983) đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng viện phí và mua thuốc điều trị. Đến nay, số tiền vay mượn để trang trải cho Huy suốt những ngày nằm viện đã lên tới gần 200 triệu đồng, số tiền này quá sức lo liệu đối với gia đình anh Kiện.

Gia đình Huy cho biết, theo bác sĩ điều trị, dù tổn thương ở gan và phổi đã có những tiến triển tích cực. Tuy nhiên, tình trạng rò mật và tắc ruột vẫn diễn biến phức tạp. Huy cần phải tiếp tục phẫu thuật, cần một chế độ chăm sóc, dinh dưỡng đặc biệt và theo dõi lâu dài.

Gia đình Huy thuộc diện khó khăn ở địa phương

Thế nhưng, sau bao ngày gồng gánh ở bệnh viện, hiện trong túi anh Kiện không còn nổi một đồng. Việc vay mượn từ anh em, họ hàng hay hàng xóm cũng không còn khả năng.

“Nhìn con đau đớn, co rúm người lại mỗi lần thay băng hay lên cơn sốt, tôi đau lòng lắm. Số tiền vay mượn chưa trả được, trong nhà cũng không còn tài sản gì đáng giá, tôi thật sự bất lực rồi. Nếu không vay mượn được thì gia đình đành chấp nhận đưa con về nhà thôi chứ biết sao bây giờ?...”, anh Kiện nghẹn ngào.

Bạn đọc giúp em Quàng Gia Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.163 (em Quàng Gia Huy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Quàng Văn Kiện (bố của Huy) theo địa chỉ: Bản Lù, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0362965263.

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