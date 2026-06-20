MS 2026.161

Nhìn người mẹ nằm bất động trên giường bệnh, Phong không cầm được nước mắt. Hơn ai hết, em hiểu những nhọc nhằn suốt nhiều năm mẹ đã trải qua để nuôi mình khôn lớn. Thế nhưng, khi cuộc sống vừa le lói những hy vọng mới thì tai họa bất ngờ ập đến.

Khoảng 22 giờ ngày 11/6, chị Hà Thị Yến Phương (SN 1986, trú ở tổ dân phố Hoàng Mai, phường An Hải, TP Hải Phòng) trên đường đến công ty làm ca đêm không may bị ngã xuống mặt đường bê tông và bất tỉnh. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối, tầm nhìn hạn chế.

Lúc đó, Phong đang làm thêm tại một quán nước thì nhận được cuộc điện thoại thông báo mẹ gặp nạn và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Chàng trai trẻ lập tức bỏ dở công việc, vội vã đến bệnh viện.

Do chấn thương quá nặng, sáng 12/6, chị Phương được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Hà Thị Yến Phương nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và đụng dập cả hai phổi. Hiện chị vẫn hôn mê sâu, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc và các thiết bị hỗ trợ.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình cảm của cha, Phong thấu hiểu hơn ai hết những hy sinh của mẹ.

Suốt gần 20 năm qua, chị Phương một mình tần tảo nuôi con ăn học, đồng thời chăm sóc người cha già sức khỏe suy yếu sau hai lần phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Không còn khả năng lao động, ông Hà Văn Ích (SN 1957) phụ thuộc phần lớn vào sự chăm sóc của con gái.

Tai nạn nghiêm trọng khiến chị Phương bị đa chấn thương nặng, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc và các thiết bị hỗ trợ

Để trang trải cuộc sống, lo tiền học cho con và thuốc men cho cha, chị Phương xin làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Với mức lương khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng, chị luôn chắt chiu, dành dụm từng đồng để vun vén cho gia đình.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Phong đã tranh thủ đi làm thêm vào buổi tối để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Dù vậy, số tiền Phong kiếm được chỉ đủ trang trải chi phí đi lại và mua tài liệu học tập.

Được vào đại học là niềm tự hào lớn của hai mẹ con. Thế nhưng, mức học phí từ 17-20 triệu đồng mỗi học kỳ vốn đã là gánh nặng với đồng lương công nhân ít ỏi của chị Phương. Nay khi chị gặp nạn, việc học của Phong cũng đứng trước nhiều khó khăn.

Nhưng điều khiến Phong lo lắng nhất lúc này là sự sống của mẹ.

Chỉ sau vài ngày điều trị hồi sức tích cực, chi phí chữa trị cho chị Phương đã lên tới gần 70 triệu đồng do phải sử dụng nhiều loại thuốc chuyên khoa đắt tiền. Toàn bộ số tiền này được Phong và ông ngoại vay mượn từ người thân, họ hàng.

Tuy nhiên, nguồn tiền vay mượn đã dần cạn kiệt, trong khi hành trình điều trị phía trước của chị Phương vẫn còn rất dài và tốn kém.

Ông ngoại già yếu, sự sống của mẹ trong tình trạng nguy kịch, một mình Phong xoay xở rất khó khăn

Ngồi lặng trước phòng bệnh, Phong nghẹn ngào chia sẻ: “Từ khi sinh ra đến nay, cháu chưa từng gặp bố. Mẹ là người thân duy nhất luôn chở che và nuôi cháu khôn lớn. Mẹ vẫn bảo sẽ cố gắng làm lụng để cháu được học hành, sau này có công việc ổn định để cuộc sống bớt vất vả. Vậy mà giờ mẹ lại nằm thế này. Cháu xin các cô, chú cứu mẹ cháu với...”.

Để giúp chị Hà Thị Yến Phương có thêm cơ hội vượt qua cơn nguy kịch, trở về bên người cha già đau yếu và người con trai đang ngày đêm mong ngóng mẹ tỉnh lại, lúc này, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp chị Hà Thị Yến Phương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.161 (chị Hà Thị Yến Phương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến em Hà Phong (con trai của chị Hà Thị Yến Phương) theo địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Mai, phường An Hải, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0971882083.

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