Một ngày sau khi Nguyễn Hoàng Việt công khai cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư, Chi Pu lên tiếng khẳng định chưa từng có quan hệ tình cảm với thiếu gia gia tộc Sơn Kim nổi tiếng.

Chiều 19/10, Chi Pu đăng bài viết trên trang cá nhân để đính chính tin đồn tình cảm với Nguyễn Hoàng Việt, người thường được cư dân mạng gọi là Việt SK. Nữ ca sĩ khẳng định cô và Hoàng Việt chưa từng hẹn hò như những đồn đoán lan truyền nhiều năm qua. Theo Chi Pu, cô có quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình của Hoàng Việt, vì vậy việc gặp gỡ, làm việc hay cùng xuất hiện trong một số dịp là điều bình thường.

Chi Pu cho biết trước đây chọn im lặng vì nghĩ những tin đồn thiếu căn cứ rồi sẽ tự lắng xuống. Tuy nhiên, khi câu chuyện cũ bị khơi lại đúng thời điểm lẽ ra chỉ dành cho niềm vui của Hoàng Việt và Anh Thư, cô thấy cần nói rõ để mọi chuyện khép lại. Nữ ca sĩ mong mọi người thôi suy diễn, so sánh, thay vào đó gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Cuối bài viết, cô cũng chúc vợ chồng tương lai nhiều hạnh phúc.

Chi Pu và Nguyễn Hoàng Việt.

Nhân sự việc, Chi Pu chia sẻ thêm quan điểm cá nhân về tình yêu và giá trị bản thân. "Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn", nữ ca sĩ viết.

Theo cô, mỗi người phụ nữ đều có hành trình riêng, gắn với những nỗ lực, ước mơ và thành tựu do chính mình vun đắp. Chi Pu tự hào về những gì bản thân đã gây dựng, về sự độc lập và quyền được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Với nữ ca sĩ, tình yêu là điều đẹp đẽ để 2 người cùng sẻ chia, giúp cuộc sống của nhau tốt hơn, nhưng "không phải thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai".

Chi Pu mong các tin tức sai sự thật, những bình luận tỏ ra thương cảm cho cô hay so sánh không cần thiết sẽ dừng lại, để mỗi người được bình yên với hạnh phúc của riêng mình.

Tin đồn Chi Pu hẹn hò Nguyễn Hoàng Việt xuất hiện từ khoảng tháng 9/2021. Trong nhiều năm, cả 2 nhiều lần được bắt gặp ngồi cạnh nhau tại các bữa tiệc. Hoàng Việt từng có mặt ở sự kiện của Chi Pu, còn nữ ca sĩ có lần chụp ảnh cùng bố mẹ anh. Dù vậy, trước bài đăng chiều 19/10, cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ.

Sáng 18/10, Hoàng Việt chia sẻ trên Instagram khoảnh khắc cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư. Anh Thư sau đó cũng đăng ảnh khoe nhẫn, nhắc tới sinh nhật tuổi 26 của mình. Mối quan hệ của cặp đôi được chú ý từ giữa tháng 1, khi Hoàng Việt đến chúc mừng triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên EM 25 của nữ họa sĩ.

Hoàng Việt cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư

Nguyễn Hoàng Việt sinh năm 1995, là con trai cả của ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch một tập đoàn lớn, thuộc thế hệ thứ 4 của gia tộc. Anh tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ) và hiện tham gia điều hành một số mảng kinh doanh của tập đoàn. Phan Anh Thư kém bạn trai 5 tuổi, sinh năm 2000 tại Huế. Trước khi theo đuổi hội họa chuyên nghiệp, cô từng đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á 2019 tại Ấn Độ và lọt top 25 Miss World Vietnam cùng năm.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội, được biết đến từ khi lọt top 20 Miss Teen 2009 trước khi lấn sân diễn xuất và ca hát từ năm 2017. Năm 2023, cô xếp hạng 6 chung cuộc tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nằm trong nhóm 11 nghệ sĩ giành suất ra mắt. Từ đó, nữ ca sĩ hoạt động song song ở Việt Nam và Trung Quốc. Về đời tư, Chi Pu vốn kín tiếng và nhiều lần lên tiếng phủ nhận các tin đồn hẹn hò.

Chi Pu biểu diễn trong sự kiện:

Ảnh: Tư liệu, Instagram, video: C-Global