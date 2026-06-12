Sự kiện được tổ chức theo mô hình triển lãm kết hợp nghe nhạc với không gian chia thành nhiều khu vực trưng bày mô hình tái hiện concept của từng ca khúc trong album.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi Amber Liu bước ra sân khấu song ca cùng Chi Pu ca khúc Tin được không - bản hợp tác nằm trong album EXs. Việc nữ ca sĩ có mặt tại Việt Nam hoàn toàn không được tiết lộ trước đó, khiến khán phòng vỡ òa.

Chia sẻ tại sự kiện, Amber Liu cho biết rào cản ngôn ngữ là thử thách lớn nhất trong quá trình hợp tác. Cô dành 1 tuần luyện tập phần hát tiếng Việt với mục tiêu phải thể hiện hoàn hảo nhất có thể. Nói về lý do nhận lời, Amber khẳng định cô tin tưởng hoàn toàn vào Chi Pu và "không có lựa chọn từ chối" khi người bạn thân ngỏ ý.

Chi Pu hát và nhảy cùng Amber:

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn Chi Pu nghỉ ngơi nhiều hơn vì làm việc quá sức, đồng thời tự hào về mọi dự án đàn em đã thực hiện từ phim ảnh đến ca hát.

Chi Pu gây bất ngờ khi mời Amber sang Việt Nam. Hai người từng dự thi ''Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023'' tại Trung Quốc.

Phát biểu trước khách mời, Chi Pu xúc động cho biết từng ấp ủ album cách đây 4 năm nhưng phải gác lại vì nhiều lý do. "Sau 9 năm ca hát, tới ngày hôm nay tôi mới có được album đầu tay của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Về ý nghĩa tên album, Chi Pu lý giải EXs không chỉ nói về những người yêu cũ: "Đó còn là quá khứ, những câu chuyện cũ, những cảm xúc cũ - vui có, buồn có, tổn thương có, hứng khởi có. Tất cả những gì tôi từng đi qua đều được gom lại để đưa vào EXs". Cô mô tả album như hành trình của một cô gái bước ra khỏi quá khứ để tìm thấy bản ngã kiêu hãnh nhất của mình.

Album EXs gồm 9 ca khúc: MIRROR (đã ra MV ngày 6/6), Xưng tội, Tối nay anh muốn nghe gì?, Quên em đi, Thiên sứ, Thao túng, Thiên đường cô đơn, 55 và Tin được không (kết hợp cùng Amber Liu). Ở đầu sự kiện, Chi Pu trình diễn live Mirror.

Đáng chú ý, Chi Pu công bố Thiên đường cô đơn là hidden track (ca khúc ẩn) của album. Đây chính là ca khúc từng phát hành 4 năm trước trên các nền tảng nhạc số dưới nghệ danh bí ẩn Loli và tác giả chính là Chi Pu. Việc đưa ca khúc trở lại trong EXs được nữ ca sĩ xem như "cái ôm trọn vẹn" mà Chi Pu hiện tại dành cho Loli của quá khứ, đánh dấu sự chữa lành và trưởng thành.

Album cũng ghi nhận bước chuyển của Chi Pu trong vai trò sáng tác khi cô trực tiếp chắp bút ca khúc 55 và Quên em đi cùng ca - nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên. Tại sự kiện, Chi Pu gửi lời cảm ơn Mono vì đã đồng hành, động viên cô viết lời cho 2 ca khúc này từ những ngày đầu.

Trong phần giao lưu, Erik nhận xét EXs là thành quả xứng đáng sau 4 năm Chi Pu ấp ủ. Nam ca sĩ đặc biệt yêu thích bản ballad 55 và mong ca khúc được đông đảo khán giả đón nhận.

Album EXs sẽ chính thức phát hành trên mọi nền tảng nhạc số vào 20h ngày 14/6.

Ảnh, video; HM