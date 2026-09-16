Ngày 16/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu, sử dụng phương tiện bay, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV/drone/flycam).

Các khu vực được xác định theo tọa độ hệ WGS-84 (hệ tọa độ được sử dụng trên toàn thế giới). Người điều khiển phương tiện bay không người lái tại 4 khu vực này phải được cấp phép và tuân thủ các điều kiện ghi trong giấy phép.

Trong trường hợp cần thiết vì quốc phòng, an ninh hoặc bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng có thể hạn chế hoặc cấm tạm thời hoạt động bay tại một số khu vực đã thiết lập.

Theo quyết định, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng được giao chủ trì cấp phép, quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động bay.

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Ảnh: Hồ Giáp

Công an thành phố phụ trách đăng ký phương tiện bay không người lái; phối hợp kiểm tra thiết bị, bảo đảm an toàn thông tin và bí mật nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái, đồng thời triển khai các hoạt động thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Các cơ quan liên quan phối hợp quản lý độ cao công trình, thị trường hàng hóa và hoạt động của các thiết bị bay thể thao; thử nghiệm phương tiện bay không người lái phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch.

Thành phố yêu cầu các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay không người lái phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay, trật tự xã hội, lợi ích công cộng và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ quan quản lý.

Hình ảnh các khu vực vùng trời phục vụ hoạt động sử dụng phương tiện bay:

Khu vực 1. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Khu vực 2. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Khu vực 3. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Khu vực 4. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng