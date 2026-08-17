Ngày 12/8 báo chí có các bài viết về "sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất".

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra các sự cố tương tự.

Kíp trực Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất tổ chức điều hành hoạt động bay trong sự cố tối 11/8. Ảnh: VATM

Bộ Công an và các bộ, ngành hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; đề xuất tổ chức cuộc họp của Ủy ban trong thời gian sớm nhất.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua việc cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay.

Phó Thủ tướng thường trực lưu ý cần rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao nhiệm vụ công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái để các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái biết, thực hiện.

Trình Bộ Chính trị đề án "Khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp"

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nguồn đầu vào trong hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái.

Phó Thủ tướng định hướng việc nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái, bảo đảm quản lý chặt chẽ, kiểm soát được nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp các bộ, ngành xây dựng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; nghiên cứu, quy định các giải pháp, công nghệ đồng bộ khu vực, vùng cấm bay vào trong thiết bị bay không người lái nhằm tự động ngăn chặn triệt để các thiết bị bay không người lái xâm nhập vào khu vực cấm bay.

Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo tiếp tục tập trung hoàn thiện đề án "Khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp" trình Bộ Chính trị thông qua...

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trong đó, Bộ Xây dựng rà soát kỹ các nội dung quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong các hoạt động liên quan đến hoạt động bay trái phép của phương tiện bay không người lái, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Bộ Xây dựng cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và địa phương trong quá trình ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn xác định tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp thiết bị bay không người lái, có biện pháp xử lý nghiêm.