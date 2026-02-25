Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố có sân bay, đề nghị tăng cường ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026 đã xảy ra nhiều vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Các thiết bị được phát hiện ở cự ly 3–12 hải lý, độ cao khoảng 1.000–3.800 feet, trùng với khu vực tàu bay cất cánh và hạ cánh.

Sự xuất hiện của các thiết bị này khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển sang sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Cao điểm Tết vừa qua, thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép khiến hàng loạt chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng phải bay chờ và chuyển sáng sân bay dự bị. Ảnh minh hoạ: VNA

Đáng chú ý, các sự cố gia tăng trong dịp Tết. Ngày 17/2 (mùng 1 Tết) ghi nhận hai vụ thiết bị bay hoạt động gần sân bay, khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, một chuyến phải chuyển hướng và 15 chuyến lùi giờ cất cánh.

Đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết), tiếp tục xuất hiện các vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái hoặc bóng bay, làm 18 chuyến bay phải bay chờ, trong đó 4 chuyến chuyển sang sân bay dự bị.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng này cho thấy việc kiểm soát thiết bị bay không người lái gần khu vực sân bay vẫn còn bất cập, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn hàng không và an ninh.

Để chủ động phòng ngừa, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động của thiết bị bay không người lái. Các trường hợp vi phạm cần được phát hiện và xử lý nghiêm.

Tại Đà Nẵng, lực lượng công an, quân đội được đề nghị phối hợp với các đơn vị hàng không để tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.