Mới đây, câu chuyện "Đám cưới tan nát trong phút chốc vì khoản thách cưới 50 triệu đồng" được đăng tải trên báo VietNamNet đã nhận được nhiều bình luận của độc giả với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo câu chuyện được chia sẻ, nhà gái đưa ra yêu cầu thách cưới 50 triệu đồng. Đây là tục lệ phổ biến ở quê cô dâu nhưng nhà trai lại không có tập quán này mà chỉ cần chuẩn bị 3 lễ chay, gồm trầu cau, bánh kẹo, hoa quả mang sang nhà gái.

Việc thách cưới của nhà gái khiến mẹ chồng tương lai lập tức đề nghị “bàn lại”, còn bố vợ tương lai thì tuyên bố “không cưới xin gì hết, trai làng này thiếu gì”. Kết quả, tình yêu của đôi trẻ tan tành trong phút chốc.

Ảnh minh họa: The Sun

Câu chuyện gây tranh cãi với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đa số bạn đọc cho rằng nhà gái đã làm đúng, sống ở đâu theo phong tục ở đó.

“Ở đâu quen tục lệ ở đó. Đàn ông mà tính toán chi li như thế thì lấy về cũng khổ con gái người ta. Bạn nghĩ bố mẹ nuôi một cô con gái đơn giản à? Đến tuổi ăn tuổi lớn, tuổi giúp được gia đình thì lại gả về nhà khác, sống ở nhà người ta.

Đó là chưa kể, nếu bố mẹ chồng khó tính thì cô gái ấy phải phục vụ cả nhà chồng. Vậy bố mẹ đẻ có xót ruột không? 50 triệu chứ 500 triệu cũng xứng đáng ấy”, độc giả có tên An An bình luận gay gắt.

Nhiều người chung quan điểm với độc giả An An khi cho rằng, lễ thách cưới vừa là nét đẹp truyền thống, vừa thể hiện sự trân trọng nhà gái. Số tiền đó có khi bố mẹ vợ cho lại, để các con sử dụng.

Bạn Nguyễn Lộc bình luận: "Thật ra, chàng trai tính toán chi li quá rồi. Chỉ có 50 triệu mà nghĩ to tát, còn trách cứ bạn gái. Hai bạn yêu nhau, cùng nhau trải qua vui buồn, thậm chí mua đồ cho nhau, mời nhau đi ăn.

Quãng thời gian đó thử tính đã tiêu hết bao nhiêu tiền, mà khi đưa con gái người ta về làm vợ, làm dâu lại tính toán 50 triệu đồng? Bạn trai và nhà trai nên xem lại mình".

Không chỉ bạn Lộc Nguyễn, độc giả Bảo Khánh cũng nhận định: "Đã là phong tục thì nên theo. Bởi đôi khi tiền không phải là thứ quan trọng mà quan trọng là danh dự. Cũng như cô gái tâm sự, người cha rất nặng danh dự.

Các nhà khác trong làng gả con gái đi đều nhận khoản sính lễ như vậy. Nếu nhà gái không nhận như thế hoặc nhận được ít hơn thì cả làng sẽ biết ngay.

Và khi đó, danh dự của nhà gái và giá trị của chính cô gái đó cũng bị giảm bớt. Bạn trai nên hiểu đây là danh dự và giá trị, chứ không phải nhà gái đòi hỏi vật chất như nhà trai đã nghĩ".

Ngược lại, nhiều người phản bác, cho rằng việc nặng nề chuyện tiền nong chẳng khác nào “bán con gái”. “Hôn nhân đâu phải thương vụ mua bán. 50 triệu đồng với nhiều gia đình ở quê là khoản lớn, sao lại bắt buộc như luật bất thành văn?", một độc giả viết.

"Tục lệ cũng có thể thay đổi để mới mẻ và văn minh hơn. Nhiều vùng quê thích sống theo lề thói cũ khiến hôn nhân của con trẻ tan nát. Bố mẹ thách cưới quá cao, nhà trai không cáng đáng được và người thiệt thòi là các con.

Tôn trọng giá trị truyền thống nhưng không phải giữ khư khư lối sống cũ để ảnh hưởng tới hiện tại", độc giả Trung Anh khẳng định.

Ngoài ra, còn có một luồng ý kiến khác xoáy vào kỹ năng ứng xử của đôi trẻ.

“Lẽ ra hai bạn nên bàn bạc kỹ với nhau, nói khéo với bố mẹ hai bên hoặc tự chuẩn bị số tiền chung đưa cho nhà gái. Cách xử lý nóng nảy của hai gia đình chỉ làm mọi chuyện bùng lên”, một người góp ý.

Nhiều ý kiến đồng tình rằng, nếu tình yêu đủ lớn, đôi trẻ sẽ tìm cách vượt qua chướng ngại chứ không phải dừng đám cưới.

Chung quy lại, câu chuyện không chỉ là 50 triệu đồng, mà còn là phép thử cho tình cảm, sự khéo léo và khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Có lẽ, nếu đôi trẻ và hai gia đình bình tĩnh hơn, đám cưới đã không “đứt gánh” giữa đường.

(Tổng hợp)