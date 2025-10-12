Ngày 12/10, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Khiêm (SN 1995, trú bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp, Lai Châu) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, liên quan đến ranh giới đất và hàng rào giữa hai hộ gia đình.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Khiêm. Ảnh: CACC

Bước đầu, tại Cơ quan CSĐT, Khiêm khai nhận, khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, Khiêm và anh Lò Văn Q. (54 tuổi) xảy ra tranh cãi khi anh Q. đang dựng hàng rào giáp ranh. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Q. đã ném gậy về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau.

Khiêm xuống đường gặp anh Q., bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Q., khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi mang cất hung khí.

Con dao Khiêm sử dụng gây án. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lò Văn Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.