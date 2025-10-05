Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thuỷ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Nông Thị Thu Thuỷ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, Thuỷ là đối tượng có liên quan đến vụ việc dựng hình tượng “lính bắn tỉa huyền thoại” gây xôn xao dư luận tại tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.

Cơ quan Công an xác định, trong nhiều năm qua, Thuỷ tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.

Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ). Qua đó nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Sau đó, lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thuỷ đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh, mục đích kêu gọi từ thiện nhằm “móc túi” các mạnh thường quân.

Đối tượng Nông Thị Thu Thuỷ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2025 , Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện. Trong đó từ tháng 2 đến tháng 6/2025, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đây là diễn biến mới nhất sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi) với cáo buộc chiếm đoạt tiền từ thiện.

Tuân là một Facebooker được nhiều người biết đến với vỏ bọc “thầy giáo nhân ái”, "người làm việc thiện" trên mạng xã hội với những lời kêu gọi sẻ chia, các hình ảnh trao quà cho người nghèo, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Sau đó Tuân đã lợi dụng niềm tin ấy để chiếm đoạt tiền từ thiện, âm thầm bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ chính lòng tin của cộng đồng.

Đáng nói, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.

Sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị Công an tỉnh Điện Biên tạm giữ, Thuỷ đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tự thú.

Tại đây, Nông Thị Thu Thuỷ khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng nhau xây dựng các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Sau đó, Thuỷ và Tuân đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.