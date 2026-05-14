Đánh giá của tổ chức QS dành cho tiêu chuẩn “Việc làm” tại Trường Đại học Thành Đô được bảo chứng bởi mạng lưới hơn 500 đối tác chiến lược đóng vai trò là những "giảng đường thứ hai" - nơi trực tiếp kiểm chứng và mài giũa năng lực của người học.

Sinh viên Trường Đại học Thành Đô có cơ hội tham quan, trải nghiệm và thực tập sớm tại các doanh nghiệp đối tác trong nước và quốc tế

Thay vì những buổi Company tour mang tính hình thức, sinh viên Thành Đô được “đẩy” vào môi trường thực chiến ngay từ năm thứ hai để va chạm trực tiếp với áp lực công việc, quy trình chuyên nghiệp như nhân viên tập sự. Tân cử nhân tương lai được trực tiếp tham gia vận hành, quản trị và giải quyết các bài toán thực tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp luôn rộng mở nhờ việc “bỏ túi” kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế trong quá trình thực tập.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, hệ sinh thái hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô đã mở ra những "hành lang xanh" kết nối thẳng tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Các chương trình trao đổi và liên kết chất lượng cao giúp sinh viên phát triển tư duy, sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu với cơ hội nghề nghiệp không biên giới.

Điểm sáng trong báo cáo của tổ chức QS chính là con số 100% sinh viên ngành Dược học Trường Đại học Thành Đô có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Chất lượng đầu ra đảm bảo cho thấy chương trình đào tạo của trường đã trang bị đủ kiến thức và kỹ năng thực chiến để sinh viên "khớp" ngay vào các bệnh viện, nhà thuốc hay tập đoàn dược phẩm.

Phá bỏ giới hạn của giảng đường thuần lý thuyết, Trường Đại học Thành Đô chọn cách gắn kết nhà trường - doanh nghiệp để xóa nhòa khoảng cách giữa bằng cấp và sinh kế. Con số ~98% việc làm không đến từ may mắn, mà là kết quả tất yếu của một mô hình đào tạo đúng đắn, nơi sinh viên được rèn bản lĩnh thực chiến từ sớm.

Vũ Hoàng Đình Tùng, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thành Đô đại diện nhóm sinh viên đạt giải Nhì cuộc thi Thado TechFest 2025 với sản phẩm Thado AI Smartcheck - ứng dụng AI quản lý lớp học, chuẩn hóa quy trình giáo dục thông minh và nhận diện cảm xúc người học giúp giảng viên điều chỉnh phương pháp dạy. Tùng chia sẻ: “Tại trường chúng em học lý thuyết đến đâu sẽ thực hành luôn đến đó. Ngoài ra những chương trình thực tập tại các doanh nghiệp và các cuộc thi công nghệ do trường tổ chức, đã giúp chúng em có thêm nhiều cơ hội để thực chiến và phát triển năng lực bản thân”.

Hay như trường hợp cựu sinh viên khóa 5 ngành Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) - Trường Đại học Thành Đô, Trần Văn Lương cũng có bước đi thuận lợi khi bước từ giảng đường ra thị trường lao động. Anh tham gia thực tập tại Sun World Bà Nà Hills - nằm trong mạng lưới đối tác của Thành Đô vào năm cuối. Nhờ nền tảng chuyên môn tốt, kỹ năng nghề đa dạng, anh Lương có cơ hội làm việc ngay tại doanh nghiệp thực tập sau khi ra trường. Hiện tại, anh đã trở thành giám đốc trẻ của công ty hướng dẫn và điều hành tour do chính mình thành lập.

“Tôi luôn dành sự trân trọng và biết ơn chân thành tới thầy cô Trường Đại học Thành Đô tạo dựng nên môi trường học tập linh hoạt, năng động, chú trọng đến kỹ năng thực tiễn. Tôi mong trường sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình với định hướng ứng dụng”, anh Lương chia sẻ.

Tỷ lệ việc làm cao của sinh viên Thành Đô giải tỏa lo lắng của nhiều phụ huynh, sinh viên về tương lai, đặc biệt khi kỳ xét tuyển đại học 2026 sắp đến gần. Kết thúc hành trình 4 năm đại học, các em không chỉ cầm trên tay tấm bằng đại học của trường đạt chuẩn QS Stars 4 sao quốc tế mà còn sở hữu "hồ sơ năng lực" dày dạn kinh nghiệm.

Trả lời được phụ huynh, sinh viên câu hỏi “Ra trường có việc làm không?” bằng số liệu việc làm thực tế, Trường Đại học Thành Đô khẳng định là nơi cung cấp kiến thức, là bệ phóng uy tín giúp thế hệ cử nhân mới tự tin làm chủ tương lai trong nền kinh tế đầy biến động.

(Nguồn: Trường Đại học Thành Đô)