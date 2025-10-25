Sự kiện năm nay quy tụ gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, công nghệ, truyền thông, thương mại, logistics, giáo dục... Các doanh nghiệp bố trí gian hàng tuyển dụng trực tiếp trong khuôn viên trường, tạo cơ hội để sinh viên nộp hồ sơ, phỏng vấn và kết nối với nhà tuyển dụng ngay tại chỗ.

Ông Cao Quảng Tư, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên SIU, cho biết ngày hội việc làm được mở rộng cả về quy mô lẫn đối tượng tham dự, với hơn 2.000 sinh viên và học sinh THPT đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Sinh viên kiếm việc làm tại ngày hội. Ảnh: CQT

“Nhiều học sinh trung học hiện nay quan tâm sớm đến cơ hội nghề nghiệp. Việc tham gia ngày hội giúp các em quan sát quy trình tuyển dụng, lắng nghe chia sẻ từ doanh nghiệp và có thêm góc nhìn thực tế trước khi chọn ngành học phù hợp,” ông Tư chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn có các workshop chuyên đề với sự tham gia của chuyên gia và lãnh đạo nhân sự, phỏng vấn thử – đánh giá CV, cùng khu vực trưng bày sản phẩm, dịch vụ tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều sinh viên SIU dù chưa tốt nghiệp đã được doanh nghiệp mời làm việc chính thức với mức lương chục triệu đồng/tháng, thể hiện hiệu quả của mô hình đào tạo gắn liền thực tiễn và năng lực nghề nghiệp vững vàng của sinh viên nhà trường. Mặt khác, đây là cam kết của nhà trường cho cơ hội việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên.